ОСК получила высший кредитный рейтинг от агентства НКР

Tекст: Денис Тельманов

Рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) присвоило Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) высший кредитный рейтинг AAA (RU) со стабильным прогнозом, передает ТАСС.

В пресс-службе холдинга отметили, что такой рейтинг подчеркивает надежность и финансовую устойчивость компании, а также высокий уровень стабильности.

Агентство особенно выделило национальный масштаб деятельности ОСК и диверсификацию ее активов. В НКР учли, что корпорация является ключевым судостроительным холдингом России, а приоритеты судостроительной отрасли будут и дальше повышаться.

В аналитическом сообщении НКР отмечена высокая способность ОСК к обслуживанию долга, поступательное развитие корпоративного управления и рисков, а также адаптивность долгосрочной стратегии компании с учетом расширения инвестиционной программы.

Также эксперты агентства подчеркнули долгосрочную устойчивость источников финансирования, минимальный уровень акционерных рисков и увеличение консолидированной выручки корпорации до 460 млрд рублей.

НКР было аккредитовано в 2019 году и его рейтинги применяются Банком России, крупнейшими биржами и финансовыми компаниями страны. С 2022 года агентство входит в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов ВЭБ.РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров озвучил планы по сдаче девяти новых круизных судов отечественного производства в ближайшие два года, включая лайнеры проекта 00840.

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