СК: Двое подростков в Моздоке готовили взрывное устройство

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело против двух 15-летних местных жителей завели по статьям «Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности», указало ведомство в своем Telegram-канале.

По версии следствия, несовершеннолетние с июня 2024 года по май 2025 года являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации. Они изучили профильную литературу, инструкции, а также обучающие материалы в закрытом канале мессенджера. В мае 2025 года обвиняемые приобрели в Моздоке компоненты для изготовления самодельной бомбы, которую хранили по адресам проживания.

Фигурантов задержали сотрудники ФСБ и МВД до того, как преступление было доведено до конца. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и закрепления доказательств.

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