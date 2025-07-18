На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
СК: Двое подростков в Моздоке готовили взрывное устройство
Подростки в Северной Осетии собирались совершить теракт против правоохранителей, они закупили в Моздоке компоненты для самодельной бомбы, сообщил Следственный комитет России.
Дело против двух 15-летних местных жителей завели по статьям «Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности», указало ведомство в своем Telegram-канале.
По версии следствия, несовершеннолетние с июня 2024 года по май 2025 года являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации. Они изучили профильную литературу, инструкции, а также обучающие материалы в закрытом канале мессенджера. В мае 2025 года обвиняемые приобрели в Моздоке компоненты для изготовления самодельной бомбы, которую хранили по адресам проживания.
Фигурантов задержали сотрудники ФСБ и МВД до того, как преступление было доведено до конца. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и закрепления доказательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Орловский областной суд приговорил подростка к семи годам и шести месяцам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа по заданию украинских спецслужб.