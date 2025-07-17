Ветеранам СВО вручили дипломы специалистов по управлению городской инфраструктурой

Tекст: Ольга Иванова

Церемония вручения дипломов прошла в Доме приемов МИД России. Ветераны СВО, завершившие двухмесячную программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», получили документы о профессиональной переподготовке, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, статс-секретарь и замминистра обороны Анна Цивилева, а также ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Организаторами учебного курса выступили ГлавУпДК при МИД России и фонд «Защитники Отечества», программа проходила на базе Одинцовского филиала МГИМО.

Выпускниками стали 19 ветеранов СВО из Москвы, Петербурга, Московской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. В учебном процессе участвовали 30 действующих руководителей органов власти и экспертов отрасли.

Анна Цивилева заявила: «От развития малых территорий, отдаленных регионов зависит рост экономики и уровень социального благополучия, поэтому на выпускников программы возложена серьезная миссия». Она подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам приобретать новые управленческие компетенции.

Один из выпускников Андрей Филатов отметил большую практическую ценность выездных обучающих мероприятий и подчеркнул, что новые знания дополнили его опыт в сфере ЖКХ. Ветеранам предоставлялось бесплатное проживание, питание и доступ к инфраструктуре кампуса. В будущем выпускники смогут трудоустроиться в сфере жилищно-коммунального хозяйства своих регионов.



