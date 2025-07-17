Tекст: Валерия Городецкая

По словам сенатора, если доказать, что роль СССР в Победе над нацизмом была незначительна, можно поставить вопрос о правомерности присутствия России в Совбезе ООН, передает «Российская газета». Пушков отметил, что обсуждения на эту тему сейчас ведутся на Западе, и назвал происходящее «идейной схваткой вокруг Второй мировой войны».

Для иллюстрации итогов этой деятельности он привел данные опросов во Франции: в 1945 году 57% респондентов считали СССР главным победителем, в 1994 году – 25%, к 2004 году этот показатель снизился до 20%. Пушков добавил, что против исторической правды работает мощная информационная машина Запада в СМИ, культуре и искусстве.

«Мы не позволим умалить решающую роль нашей страны во Второй мировой войне», – подчеркнул Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.