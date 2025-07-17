Средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников в трех регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства отмечается, что атаки были отражены с 12.00 до 14.00 по московскому времени. Десять беспилотников были сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской областью, еще один – над Белгородской областью. Министерство обороны России подчеркнуло, что все цели были успешно перехвачены.

Утром в четверг над российской территорией дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника.

До этого Минобороны сообщало, что над страной за ночь нейтрализовали 122 украинских дрона.