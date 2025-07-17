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Премьер Грузии заявил о предотвращении четырех революций в стране
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о предотвращении четырех революций в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал журналистам о том, что за последние четыре года в стране удалось пресечь четыре попытки организовать революцию.
Он подчеркнул, что власти республики действовали на фоне серьезного давления и шантажа со стороны внешних сил, передает РИА «Новости».
«За эти четыре года мы предостерегли четыре попытки совершить революцию. Несмотря на это, мы сохраняем первое место в регионе и в Европе по темпам экономического роста», – заявил Кобахидзе.
Он добавил, что попытки вмешательства извне сопровождаются шантажом и ультиматумами, однако «даже в условиях шантажа Грузия обеспечит быстрое экономическое развитие и продолжит развиваться».
В прошлом году в Тбилиси обвинили США в намерении устроить цветную революцию.