Эксперты предупредили о рисках монополии Google для российских СМИ

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель председателя Общественного совета при Минцифры Рифат Сабитов прокомментировал ситуацию с доходами медиа и влиянием технологических гигантов на рынок. По его словам, «медиа зарабатывают на рекламе, а рекламные доходы напрямую зависят от трафика. Но когда пользователь получает всю нужную информацию прямо в поисковой выдаче и не переходит на сайт, у редакций, по сути, исчезают устойчивые источники дохода».

Сабитов отметил, что сегодня новости чаще читают через соцсети, а теперь к этому добавились и ИИ-сервисы в браузерах. Он подчеркнул, что таким образом у пользователей формируется лояльность к технологическим компаниям, а не к самим СМИ. Также он обратил внимание на монопольное положение Google, который сам определяет, какие сайты попадут в выдачу, что может быть опасно для информационного рынка.

Еще одной проблемой Сабитов назвал неочевидные алгоритмы ИИ для верификации контента. По его словам, такая система позволяет влиять на аудиторию и даже распространять недостоверную или фейковую информацию.

Член СПЧ Александр Малькевич добавил, что ситуация с Google показывает последствия технологической зависимости. Он напомнил, что отключение Google Discovery ранее снизило трафик российских медиа на 20–40%. По словам Малькевича, американские ИТ-гиганты используют монополию, чтобы диктовать условия рынку, при этом внешние игроки не обязаны объяснять свои решения.

Малькевич считает, что единственным ответом на эту проблему должен стать цифровой суверенитет. Он подчеркнул необходимость развития собственных платформ, которые можно регулировать и где правила могли бы работать в интересах общества.Независимые медиа обвиняют Google в использовании их журналистских публикаций для создания ИИ-обзоров AI Overviews без согласия правообладателей. Отмечается, что издатели не могут отказаться от участия в сервисе, не потеряв при этом своих позиций в поисковой выдаче. Это, по мнению заявителей, приводит к существенному снижению трафика, падению аудитории и потере рекламных доходов, что ставит под угрозу устойчивое развитие независимых СМИ в Европе.

В жалобе, поданной группой организаций Foxglove, Independent Publishers Alliance и Movement for an Open Web, содержится требование временно ограничить работу сервиса AI Overviews и предоставить право редакциям самостоятельно решать, использовать ли их контент в ИИ-инструментах. Представители издателей подчеркивают, что действия Google угрожают всей отрасли региональной журналистики.

В ответ представители Google заявили, что ежедневно перенаправляют миллиарды переходов на сайты издателей, а внедрение ИИ-инструментов лишь расширяет возможности пользователей при работе с новостями. Компания не признает нарушений со своей стороны.

