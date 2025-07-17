Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Хинштейн назвал нового главу Суджанского района Курской области
Руководителем муниципалитета Суджанского района выбран Алексей Спиридонов, сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.
Новоизбранный глава ранее возглавлял комитет физической культуры и спорта Курской области, а затем руководил АНО «Патриот», указал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Спиридонова назначили главой района заседании районного представительного собрания.
В сложные периоды Спиридонов участвовал в эвакуации населения, помогая вывозить жителей Суджанского района и освобожденных территорий вместе с военными. Главной задачей на новом посту для него станет преодоление управленческого кризиса и восстановление разрушенной инфраструктуры.
По оценке местных жителей и коллег, Спиридонов хорошо знаком с проблемами района и способен организовать эффективную работу по восстановлению Суджи и других населенных пунктов, пояснил Хинштейн.
В начале июля партия «Единая Россия» выдвинула временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна кандидатом на предстоящих выборах главы региона.