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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    25 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    17 июля 2025, 09:18 • Новости дня

    Военные «Востока» освободили 6 кв. км в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль село Новохатское и прилегающие лесополосы, где находились укрепрайоны и коммуникации противника.

    Около 6 кв. километров территории Днепропетровской области были освобождены военными группировки «Восток», сообщает ТАСС. Речь идет о территории в окрестностях села Новохатское в ДНР, которую контролировали украинские военные.

    Штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии с позывным Калаш сообщил, что помимо самого населенного пункта, бойцы «Востока» зачистили лесополосы, где располагались укрепрайоны и коммуникации противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. Она также сбила за сутки 11 украинских беспилотников. Военные этого объединения сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.

    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

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    16 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Минобороны объявило о выходе к новому участку границы с Днепропетровской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заняли село Новохатское в ДНР, получив возможность выйти к участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения закрепились в населенном пункте и вытеснили украинских военных, благодаря чему российские силы получили выход к новому участку границы республики с Днепропетровской областью, передает РИА «Новости».

    После зачистки зданий и сооружений на территории села российские военнослужащие установили государственные флаги, инженерные группы приступили к разминированию как самого населенного пункта, так и прилегающей территории.

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление и улучшают свои тактические позиции на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, российские войска освободили Новохатское на западе ДНР. Накануне ВС России освободили Воскресенку и Петровку в ДНР.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    17 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей
    В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронеже фрагменты дрона повредили жилой дом, пострадали трое детей, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над Воронежем и пригородом сбито как минимум пять БПЛА. Он сообщил, что обломки дрона попали в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа.

    «Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», – говорится в сообщении.

    В четырех квартирах повреждены окна, стена и фасады. Жильцы одного из подъездов были эвакуированы, для них уже организован пункт временного размещения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд российских регионов подвергся атакам украинских БПЛА. Российская ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву. В Ленинградской области объявили опасность БПЛА.

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    16 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Новохатское на западе ДНР
    Российские войска освободили Новохатское на западе ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Кондратовкой, Битицей и Варачино в Сумской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Волчанска и Чугуновки в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Богуславки, Петровки, Купянска и Дружелюбовки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Плещеевки, Северска, Иванополья, Новоселовки и Дроновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 160 военнослужащих и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада с боеприпасами и склад горючего.

    Подразделения группировки «Центр» продолжали наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Новоэкономического, Яблоновки, Муравки, Петровского, Степановки, Никаноровки и Новопавловки в ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Каменского в Запорожской области и Очакова в Николаевской области. Были уничтожены до 70 военнослужащих, восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Ранее сообщалось что российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.

    Накануне российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. Днем ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР. А до этого освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

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    16 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины
    ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах.

    Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления ЗРК С-300ПС и израильская радиолокационная станция RADA, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиабомбы и 178 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 69 771 беспилотник, 619 ЗРК, 24 226 танков и других бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 406 орудий полевой артиллерии и минометов,  38 241 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС уничтожили две немецкие пусковые установки ЗРК IRIS-T. За день до этого ВС России поразили предприятие по производству боеприпасов для ВСУ.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.

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    16 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского ЗРК С-300ПС ударом «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение украинского ЗРК С-300ПС ударом «Искандера»
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразил позиционный район С-300ПС украинских военных в Одесской области, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по позициям ЗРК у населенного пункта Гвардейское, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления ЗРК С-300ПС.

    В мае ОТРК «Искандер-М» уничтожил несколько установок американского ЗРК Patriot ударом в Днепропетровской области.

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    16 июля 2025, 10:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о панике Запада из-за ситуации в Днепропетровской области

    The Independent: ВСУ теряют моральный дух из-за ситуации в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Продвижение российских войск в Днепропетровской области может серьезно повлиять на боевой дух украинских военных, сообщает The Independent.

    В материале The Independent отмечается, что распространение боевых действий на Днепропетровскую область может «дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах». Продвижение российских военных в Днепропетровской области может серьезно ослабить моральное состояние украинских войск, передает РИА «Новости».

    Кроме того, издание обращает внимание на растущее недовольство среди украинских военных. По мнению журналистов, неопределенность с поставками американского оружия стала одной из причин напряженности в рядах ВСУ.

    Ранее Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел на территории Днепропетровской области.

    Солдаты 144-й бригады ВСУ на границе Днепропетровской области начали сдаваться в плен.

    Ударом ФАБ уничтожены резервы ВСУ на границе с Днепропетровской областью.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска расширяют наступление в Днепропетровской области.

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    17 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ВСУ направили в Красноармейск элитные подразделения пехоты и дроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части и крупную группировку беспилотных летательных аппаратов, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинское командование перебрасывает в Красноармейск и пригород элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что на красноармейском направлении идут тяжелые бои, а противник использует на этом участке фронта лучшие штурмовые части и современные беспилотные системы, поскольку направление считается для ВСУ одним из ключевых.

    Кроме того, советник добавил, что российская группировка войск «Центр» уверенно теснит ВСУ в районе села Удачное, которое находится западнее Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили бойцов ВСУ бежать из-под Красноармейска. Женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

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    16 июля 2025, 23:33 • Новости дня
    В Раде заявили о ранении мэра латвийского города Огре в Славянске

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по Славянску пострадал мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис, сообщила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк.

    По версии Кондратюк, Хелманис попал «в эпицентр взрыва российской ракеты». При этом Хелманис остался жив, он находится «в удовлетворительном состоянии». «Сейчас его перевозят на лечение в Латвию», – заявила Кондратюк в соцсетях.

    По ее словам, Хелманис с 2014 года регулярно посещает Украину, участвуя в «волонтерских» миссиях для поддержки городов-побратимов Огре. Он часто бывает в прифронтовых районах, доставляя автомобили и оборудование для ВСУ, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии Хелманис известен как один из наиболее ярых националистов. В частности, он был вовлечен в скандал вокруг надругательства над памятниками советским солдатам в музее, прославлявшем гитлеровских коллаборационистов из числа членов местного легиона «Ваффен СС».

    В 2024 году сообщалось, что по целям в Одессе был нанесен удар, когда в городе находились Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Минобороны России заявило, что высокоточный ракетный удар был нанесен по ангару в промышленном портовом районе города. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Министр обороны Британии Грант Шэппс тогда отказался от поездки в Одессу после этого.


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    16 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

    Tекст: Евгения Караваева

    Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, ранение получил мужчина в поселке Разумное.

    После взрыва беспилотника мужчина получил осколочные ранения шеи, спины и ноги. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В селе Бессоновка на территорию одного из предприятий были сброшены два взрывных устройства с беспилотника, после чего повреждены кровля и окна гаража. В Гора-Подоле Грайворонского округа от FPV-дрона пострадали кровля и забор в одном доме, а во втором повреждено ограждение.

    В селе Дунайка беспилотник сдетонировал во дворе домовладения, в результате чего пробита крыша летней кухни. В Шебекино детонация дрона привела к выбитым окнам, повреждению фасада, забора, надворной постройки и автомобиля в частном доме.

    В Новой Таволжанке легковой автомобиль был атакован FPV-дроном и получил повреждения. Кроме того, в трех частных домах посечены окна, фасады и надворная постройка. В селе Долгое Валуйского округа дрон повредил кровлю частного дома.

    Село Борисовка Волоконовского района также подверглось атаке дрона: повреждена линия газоснабжения, аварийные службы начнут ремонт после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе Белгородской области. В результате пострадали два человека.

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    16 июля 2025, 22:58 • Новости дня
    Жертвой атаки беспилотников стал житель Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель, пострадали еще пять человек, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести... Погиб мирный житель», – сообщил Гладков в Telegram.

    Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

    По предварительным данным, пострадали еще двое женщин и трое мужчин. Все они получили осколочные ранения и были доставлены в медицинские учреждения. В результате атаки повреждения получили шесть домовладений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов. В поселке Разумное получил ранение мужчина. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе, два человека получили ранения.

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    17 июля 2025, 00:49 • Новости дня
    Ряд российских регионов подвергся атакам украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Белгородскую, Орловскую, Брянскую и Воронежскую области. В Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района, начался пожар. Мужчина госпитализирован с ожогами рук и ног, сообщил Гладков в Telegram.

    Кроме того, он сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на Белгород увеличилось до шести человек, они доставлены в больницы.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 23.00 до 23.30 мск один украинский БПЛА самолетного типа был сбит над территорией Орловской области, еще семь – над территорией Брянской области.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал.

    Несколько БПЛА сбиты над Воронежем. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель.

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    17 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Подростки в Днепропетровске помешали сотрудникам ТЦК схватить мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском городе Днепре (Днепропетровске) группа подростков вмешалась в насильственную мобилизацию, помешав сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) силой забрать мужчину, сообщили украинские СМИ.

    Сотрудники ТЦК пытались силой затащить мужчину в автомобиль для мобилизации. Подростки активно вмешались, не позволив увезти мужчину. В какой-то момент он упал на землю, а военные отступили от него. После этого молодые люди помогли мужчине подняться и сбежать с места происшествия.

    На соответствующей видеозаписи слышны реплики очевидцев, которые осуждают действия сотрудников военкомата, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации. Стали чаще происходить столкновения между гражданами и сотрудниками ТЦК. Призывы к сопротивлению мобилизации и противостоянию ТЦК участились в соцсетях.

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    17 июля 2025, 04:10 • Новости дня
    Парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поддержке ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию, компания понесла значительный репутационный ущерб в связи с появлением на Украине поддельной продукции.

    Украинские СМИ заявляли, что Zielinski & Rozen поддерживает ВСУ. Сообщалось, что парфюмерный бренд отправил военным свою продукцию. Публикации сопровождались фотографиями, передает РИА «Новости».

    Представитель компании заявил, что Zielinski & Rozen не осуществлял никаких поставок в ряды ВСУ, и подчеркнул, что на распространенных украинскими СМИ снимках изображена не оригинальная продукция бренда, а поддельная.

    «У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», – заявили в компании. Там подчеркнули, что «не имеют отношения к этой истории», которая «нанесла значительный и прискорбный ущерб».

    В Госдуме отправили запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить бизнес Zielinski & Rozen на предмет возможной причастности к финансированию ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло его заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

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    17 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб были направлены на места падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. В результате атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель, пострадали еще шесть человек. Еще один житель региона пострадал в селе Прицепиловка Корочанского района. В результате атаки БПЛА на Смоленскую область пострадал один человек.

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    Украина бросает в бой стариков

    На Украине принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Однако документ содержит расплывчатые формулировки, в частности неясно, кто именно будет принимать окончательное решение о допуске к службе. Аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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