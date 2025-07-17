Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.23 комментария
Шойгу предостерег Европу словами Суворова
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.
«Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».
По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.
Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.