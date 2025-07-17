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    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    23 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    5 комментариев
    17 июля 2025, 01:59 • Новости дня

    Ортодоксы вышли из правящей коалиции Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Последняя религиознаяй политическая партия в правящей коалиции Израиля ШАС решила покинуть правительство, ранее об этом объявили члены парламента из партий «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль», сообщили Times of Israel и Jerusalem Post.

    На днях Times of Israel сообщила, что представители «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» покинули правительство на фоне разногласий по военному призыву ультраортодоксальных евреев, передает РИА «Новости».

    В среду Jerusalem Post сообщила, что ШАС также объявила о выходе из правительства. Высший орган в партии ШАС принял соответствующее решение единогласно. Издание уточняет, что несмотря на выход из коалиции, партия ШАС не планирует присоединяться к оппозиции и не будет голосовать за вотум недоверия действующему кабинету министров.

    «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» образуют парламентский блок «Яхадут ха-Тора», который занимает семь мест в 120-местном парламенте. У сефардской ШАС 11 мандатов, после ухода «Яхадут ха-Тора» она оставалась единственной партией ортодоксов в коалиции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны служить в армии наравне с остальными гражданами. Ультраортодоксальные евреи, которые учились в иешивах, освобождались от воинской службы в Израиле на протяжении десятилетий.

    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    16 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Американская группировка The Base взяла на себя убийство полковника СБУ Воронича
    Американская группировка The Base взяла на себя убийство полковника СБУ Воронича
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве связано с деятельностью ультраправой организации The Base, выступающей за радикальные методы борьбы.

    Украинское отделение ультраправой американской организации The Base, известное как «Белый Феникс», взяло на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, сообщает KP.RU.

    В заявлении «Белого Феникса» говорится: «Мы, организация "Белый Феникс", гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!»

    По информации KP.RU, представители антитеррористических структур, ссылаясь на The Guardian, считают заявление «Белого Феникса» заслуживающим доверия. Спецслужбы рассматривают этот инцидент как свидетельство роста активности организации на территории Украины.

    Ранее на кадрах, опубликованных в сети, был зафиксирован момент убийства: неизвестный подбежал к Вороничу на парковке и произвел в него выстрел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, момент убийства полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве был заснят на видео. В убийстве Воронича подозревают двух граждан Азербайджана, которых позже ликвидировали в пригороде украинской столицы. Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в совершении этого преступления.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на мероприятии в Пенсильвании, Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, забыл имена соратников и сообщил, что его умерший в 1985 году дядя преподавал американскому террористу Теодору Качинскому (Унабомберу).

    Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, во время выступления в Питтсбурге вызвал обеспокоенность, забывая имена своих соратников и рассказывая истории, не соответствующие действительности, сообщает The Independent.

    На мероприятии «Энергетика и инновации», организованном сенатором Дэйвом МакКормаком, Трамп перепутал присутствующих, не смог вспомнить, кто приехал с ним, и удивился, услышав, что другие остались в Вашингтоне работать над новым законопроектом.

    Особое внимание вызвал эпизод, когда Трамп рассказал, что его дядя, физик Джон Трамп, якобы преподавал будущему террористу Теодору (Тэду) Качинскому в Массачусетском технологическом институте (MIT).

    Президент сообщил: «Качинский был одним из его студентов. Знаете, кто такой Качинский? Между безумцем и гением – небольшая разница». Трамп далее заявил, что расспрашивал дядю о том, каким студентом был Качинский, и тот описал его как способного, но склонного к критике других.

    Однако, по данным издания,Качинский никогда не учился в MIT и не мог быть студентом Джона Трампа. К тому же, Джон Трамп умер в 1985 году, до того как Качинский стал широко известен как Унабомбер. Присутствовавшие отреагировали на этот рассказ сдержанно, а часть наблюдателей предположила, что Трамп спутал Качинского с кем-то другим.

    В ходе речи Трамп также затруднился с произношением фамилии своего давнего помощника Майкла Крациоса. Кроме того, он заявил, что сумел привлечь в экономику Соединенных Штатов 16 трлн долларов инвестиций, хотя реальный объем экономики страны составляет около 30 трлн долларов.

    На фоне того, как 80-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за сомнений в его возрастных и когнитивных способностях, именно Трамп теперь стал самым возрастным лидером в истории США – он будет почти 83-летним к концу своего возможного второго срока в 2029 году, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление отличным знанием английского языка у президента Либерии, возможно, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Трамп также ошибся в имени президента Шри-Ланки в официальном письме.

    Недавно он высказал мнение о необходимости заменить в США название «соккер» на привычный «футбол».

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    16 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрано 14 серийных лайнеров МС-21, а еще 9 находятся на разных стадиях производства, сообщили в Ростехе.

    Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 собраны в рамках серийного производства на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, передает РИА «Новости». В Ростех» уточнили, что еще девять машин сейчас на ранних стадиях строительства.

    Первый опытный экземпляр МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Вторая импортозамещенная модификация самолета проходит наземные испытания на Иркутском авиационном заводе и готовится к полетным тестам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что серийные экземпляры МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для лайнера МС-21. МС-21-300 выделяется более низким расходом топлива, повышенной надежностью и комфортабельностью по сравнению с Ту-154М.

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    16 июля 2025, 05:04 • Новости дня
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    @ Следственное управление на транспорте СК России/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8, который 14 июля не вышел на связь в назначенное время, обнаружен в районе Охотска.

    «Обнаружен в 130 км от Охотска, по экипажу информации нет», – сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

    В авиакомпании «Дальнереченск авиа» уточнили, что вертолет обнаружен, но сесть в  местности невозможно, по экипажу данных нет.

    Позднее в оперативных службах агентству уточнили, что вертолет разрушен, вероятность обнаружить экипаж живым небольшая.

    «Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

    По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

    Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

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    16 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт, желая прекращения гибели людей, сообщает The New York Post.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что решение ужесточить подход к России по вопросу Украины было частично обусловлено мнением его супруги, передает New York Post.

    По его словам, Мелания Трамп неоднократно указывала ему на то, что российский лидер регулярно «дает пустые обещания» во время обсуждения мирных инициатив.

    Дональд Трамп отметил: «Она очень умна. Она очень нейтральна. Она как я: хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

    Трамп подчеркнул, что его собственная позиция совпадает с мнением супруги.

    В Киеве жители города выразили восхищение позицией Мелании Трамп, отмечая ее славянское происхождение и желание прекратить войну. «Она против войны. И она не хочет, чтобы славяне умирали. И она хочет помочь как-то», – заявил местный житель Сергей Тарута. Его поддержала Юлия Шевченко, отметив, что Мелания, несмотря на годы за границей, «может делать выводы о россиянах».

    В соцсетях украинцы распространили мемы и публикации, в которых Мелания изображается героем и влиятельной фигурой. Также ее называют «Агентом Мелания Трампенко» и изображают с украинской символикой на одежде.

    Ранее Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США в вопросе военной поддержки Киева.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских стран.

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    16 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, назвав диалог единственным выходом из украинского кризиса.

    Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией, передает Anadolu.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции заявил: «Китай выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Торговые войны не приносят победителей, а давление и угрозы бесперспективны». Он подчеркнул, что единственным путем выхода из украинского кризиса являются диалог и переговоры.

    Ранее по итогам встречи с Дональдом Трампом Марк Рютте сообщил, что президент США пригрозил ввести вторичные санкции против Индии, Китая и Бразилии, если они продолжат торговлю с Россией. Также Рютте заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки оружия Киеву, включая ракеты и боеприпасы за счет финансирования со стороны Европы.

    Китайский дипломат добавил, что Пекин призывает стороны создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя высказывания кандидата Трампа в послы США при ООН Майка Уолтца о противодействии влиянию Китая, Линь назвал их проявлением «идеологической предвзятости и менталитета холодной войны», подчеркнув, что Китай «решительно отвергает» такую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.

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    16 июля 2025, 10:25 • Новости дня
    Против сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга завели дело

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранительные органы в Екатеринбурге открыли уголовное дело против сына руководителя азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински по факту применения насилия к полицейскому, сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

    Палата получила официальное уведомление от следственных органов, сказал Путинцев ТАСС.

    Шыхлински, который также является адвокатом, задержан по подозрению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

    Ранее в Екатеринбурге под стражу были заключены Аяз, Акиф и Мазахир Сафаровы, а также арестованы Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев. Следственный комитет задержал в общей сложности шестерых граждан России, фигурантов дела. По предварительным данным, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июля.

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    16 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Ректор МГУ спрогнозировал новую проблему с дипломами выпускников вузов

    Садовничий предупредил о риске ограничения трудоустройства из-за дипломов

    Ректор МГУ спрогнозировал новую проблему с дипломами выпускников вузов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил обеспокоенность тем, что избыточная детализация дипломов может сузить профессиональные перспективы выпускников.

    Ограничения, связанные с детализацией дипломов, могут негативно повлиять на возможности трудоустройства выпускников, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании Совета российского Союза ректоров, передает ТАСС. Садовничий пояснил: «Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности».

    Он подчеркнул необходимость дополнительного обсуждения данной инициативы внутри научно-образовательного сообщества.

    В Министерстве науки и высшего образования подготовили законопроект, который предусматривает установление связи между уровнем образования, квалификацией выпускника и перечнем разрешенных видов профессиональной деятельности.

    По словам Садовничего, в нынешней редакции также вводятся ограничения, способные сократить число вузов, обучающих по магистерским и аспирантским программам.

    Ректор МГУ предложил закрепить законодательные гарантии для университетов всех регионов по реализации программ магистратуры и аспирантуры, а также приравнять квалификацию специалистов с высшим образованием сроком не менее пяти лет к квалификации магистра по международной шкале.

    Законопроект планируется вынести на общественное обсуждение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, что внедрение реформированной системы высшего образования охватит все российские университеты, а старт намечен на 2027-2028 учебный год.

    В 2027 году все российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, при этом расширенный набор студентов станет первым этапом реформы.

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    16 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать оружие США для Украины

    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на финансирование и поддержку местной промышленности, сообщает Politico.

    Франция выступила против инициативы Вашингтона, а президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, и призвал другие страны Европы последовать примеру Франции. По информации Politico, Париж рассчитывает на увеличение роли местных производителей, передает РИА «Новости».

    Италия отказалась участвовать в проекте США из-за финансовых ограничений. Газета Stampa уточнила, что итальянские власти не последуют примеру Германии, которая готовится закупать у США системы Patriot для Украины.

    Чехия также не станет участвовать в замысле США. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на других формах поддержки, таких как инициатива по поставкам боеприпасов.

    Венгрия стала еще одной страной, отказавшейся от участия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен финансировать подобные поставки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины.

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    16 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    В Россию пытались ввезти кокаин на 12 млрд рублей

    ФТС задержала рекордные 820 кг кокаина на 12 млрд рублей

    Tекст: Мария Иванова

    В результате спецоперации была пресечена попытка ввоза в Россию рекордной партии кокаина – 820 килограммов на сумму свыше 12 млрд рублей.

    О задержании крупной партии латиноамериканских наркотиков сообщила пресс-служба ФТС России, передает РИА «Новости».

    В ходе совместной операции Федеральной таможенной службы и ФСБ была остановлена попытка ввоза в Россию 820 килограммов кокаина. По оценке ФТС, рыночная стоимость изъятых наркотиков превышает 12 млрд рублей.

    Спецоперация стала крупнейшей в текущем году и была проведена после получения оперативных данных о планах южноамериканской преступной группировки наладить контрабандный канал поставок кокаина в Россию. Таможенники в сотрудничестве со спецслужбами организовали постоянный мониторинг грузов, прибывающих из стран Латинской Америки.

    В пресс-службе отметили, что действия по выявлению и пресечению наркоканалов координировались с учетом анализа внешнеторговых потоков и оперативной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полицейские в Кузбассе изъяли рекордную партию конопли.

    Сотрудники ФСБ в Челябинске изъяли около 40 кг наркотиков у банды.

    Оперативники ФСБ в Петербурге задержали эквадорца за сбыт крупной партии кокаина.

    Комментарии (12)
    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    16 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Белый дом приказал сжечь 500 тонн печенья для детей из Афганистана и Пакистана
    Белый дом приказал сжечь 500 тонн печенья для детей из Афганистана и Пакистана
    @ Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа распорядились уничтожить почти 500 тонн печенья, которое изначально предназначалось для детей в Афганистане и Пакистане, сообщили СМИ.

    Как передает Atlantic со ссылкой на свои источники, средства на закупку этого печенья – около 800 тыс. долларов – были выделены Агентством по международному развитию (USAID) еще при экс-президенте Джо Байдене. Печенье до сих пор хранится на складе в Дубае, передает РИА «Новости».

    После того как при Трампе иностранная помощь оказалась приостановлена, сотрудники USAID обращались за разрешением на поставку продовольствия, однако ответа не получили. Между тем, срок годности продукта подходит к концу. По данным Atlantic, этого количества печенья хватило бы, чтобы обеспечить питанием примерно 1,5 млн детей в течение недели.

    В публикации подчеркивается: «Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом... Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел». Потери на уничтожение составят 130 тыс. долларов из средств американских налогоплательщиков.

    Источник отмечают, что никогда ранее не сталкивались с подобной практикой отказа от использования имеющихся запасов продовольствия со стороны американского правительства.

    1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии зарубежных программ USAID.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент и USAID. Сообщалось, что сокращение финансирования USAID может обернуться гибелью 14 млн человек.

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    16 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    РЖД пообещали полностью убрать гравитационные туалеты из вагонов поездов
    РЖД пообещали полностью убрать гравитационные туалеты из вагонов поездов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В течение нескольких лет устаревшие туалетные системы и санитарные зоны окончательно прекратят использовать в пассажирских поездах РЖД, сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

    В настоящее время вагоны с гравитационными туалетами используются в парке компании крайне редко, такие вагоны выходят на линию лишь для разовых и резервных перевозок, а основной пассажирский парк оснащен современными биотуалетами и санитарными узлами, сказал Колесников, передает РИА «Новости».

    В ближайшие несколько лет курсирование поездов с таким оборудованием завершится. По мере выведения старых вагонов из эксплуатации отпадет и необходимость в санитарных зонах, где ранее санузлы закрывались перед прибытием на станцию.

    Новые вагоны полностью обеспечивают потребности пассажиров и соответствуют современным стандартам комфорта и санитарии, заключил замгендиректора РЖД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в РЖД заявили о планах упростить оформление билетов для пассажиров с питомцами благодаря сохранению данных животных в личном кабинете.

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    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


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