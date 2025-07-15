Россиян допустили на Вильнюсский марафон без права на победу

Tекст: Евгения Караваева

В заявлении на официальном сайте соревнования отмечено, что все участники с российским и белорусским гражданством соглашаются участвовать в мероприятии без возможности претендовать на призы и награды, передают «Известия».

Кроме того, к марафону будут допущены только те граждане России и Белоруссии, которые имеют вид на жительство в Литве. Участники должны оплатить регистрационный взнос и предъявить документ, подтверждающий их несогласие с действиями России. Также организаторы подчеркнули, что это решение касается только индивидуального участия без признания каких-либо спортивных достижений.

В сообщении отдельно указано, что правила разработаны согласно текущей политике страны в отношении международных спортивных событий и участия граждан России и Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.