Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Россиян допустили на Вильнюсский марафон без права на победу
Марафон в столице Литвы запретил россиянам и белорусам претендовать на призовые места, внеся для них особые условия допуска.
В заявлении на официальном сайте соревнования отмечено, что все участники с российским и белорусским гражданством соглашаются участвовать в мероприятии без возможности претендовать на призы и награды, передают «Известия».
Кроме того, к марафону будут допущены только те граждане России и Белоруссии, которые имеют вид на жительство в Литве. Участники должны оплатить регистрационный взнос и предъявить документ, подтверждающий их несогласие с действиями России. Также организаторы подчеркнули, что это решение касается только индивидуального участия без признания каких-либо спортивных достижений.
В сообщении отдельно указано, что правила разработаны согласно текущей политике страны в отношении международных спортивных событий и участия граждан России и Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.