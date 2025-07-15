Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Российский город получил статус родины Ивана-царевича
Роспатент зарегистрировал знак «Киров – родина Ивана-царевича»
Город Киров получил новый официальный статус и зарегистрированные бренды для продвижения туристических и региональных проектов, включая символ Ивана-царевича.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности присвоила Кирову статус родины Ивана-царевича, передает РИА «Новости». Теперь в городе официально зарегистрирован уникальный знак «Киров – родина Ивана-царевича», что подчеркивает историческую и культурную значимость этого образа для региона.
Кроме того, Роспатент зарегистрировал еще один знак – «3D Вятское царство». В названии отражено старое имя города – Вятка, что подчеркивает преемственность традиций и связь с прошлым.
Оба знака созданы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Власти региона сообщили, что предприниматели и представители бизнеса смогут бесплатно использовать эти бренды для продвижения своих товаров и услуг. Для этого необходимо заключить соглашение с дирекцией по организации мероприятий Кировской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».
В 2024 году зафиксирован рекорд по числу туристических поездок по России.