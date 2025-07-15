Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
СК возбудил дело о терактах после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области
Российские следственные органы открыли уголовное дело по статье о терактах после нападения украинских формирований на гражданские объекты в двух регионах.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористических актах в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях», – сказала Петренко.
В ведомстве уточнили, что все обстоятельства и участники атак будут установлены в ходе расследования. Следствие обещает дать правовую оценку действиям виновных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили более пяти беспилотников на территории ряда городов Воронежской области.