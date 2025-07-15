СК возбудил дело о терактах после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области

Tекст: Ольга Иванова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористических актах в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях», – сказала Петренко.

В ведомстве уточнили, что все обстоятельства и участники атак будут установлены в ходе расследования. Следствие обещает дать правовую оценку действиям виновных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили более пяти беспилотников на территории ряда городов Воронежской области.