В «Роснано» отвергли политический подтекст в деле против Чубайса

Tекст: Алексей Дегтярев

«Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, компании выдвигают иски только после исчерпания попыток досудебного урегулирования и при наличии законных оснований для взыскания, что присутствует и в данном случае.

Ранее Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на имущество Чубайса и еще семи фигурантов на сумму 5,6 млрд рублей, однако позже компания подала ходатайство о снятии обеспечительных мер.

Судебные требования касаются взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов в рублях на дату исполнения судебного акта, а также ареста активов и имущества близких родственников ответчиков в пределах исковых требований.

Также наложен обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что в 2017 году они сфальсифицировали отчетность для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности, чтобы избежать отзыва госгарантий и получить дополнительное финансирование. В итоге государство в 2022–2024 годах выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

Ранее представитель «Роснано» в ходе заседания суда сообщил о нахождении Чубайса в Израиле. Также он попросил закрыть процесс для прессы, чтобы «сохранить коммерческую тайну». Суд согласился с этими доводами и закрыл слушания.