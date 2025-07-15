Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В «Роснано» отвергли политический подтекст в деле против Чубайса
Судебные претензии «Роснано» к Анатолию Чубайсу и бывшим топ-менеджерам не имеют политического подтекста, заявил неназванный представитель.
«Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом», – сказал собеседник ТАСС.
По его словам, компании выдвигают иски только после исчерпания попыток досудебного урегулирования и при наличии законных оснований для взыскания, что присутствует и в данном случае.
Ранее Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на имущество Чубайса и еще семи фигурантов на сумму 5,6 млрд рублей, однако позже компания подала ходатайство о снятии обеспечительных мер.
Судебные требования касаются взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов в рублях на дату исполнения судебного акта, а также ареста активов и имущества близких родственников ответчиков в пределах исковых требований.
Также наложен обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что в 2017 году они сфальсифицировали отчетность для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности, чтобы избежать отзыва госгарантий и получить дополнительное финансирование. В итоге государство в 2022–2024 годах выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.
Ранее представитель «Роснано» в ходе заседания суда сообщил о нахождении Чубайса в Израиле. Также он попросил закрыть процесс для прессы, чтобы «сохранить коммерческую тайну». Суд согласился с этими доводами и закрыл слушания.