  • Новость часаКремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    Стало известно о проблемах с поставками ЗРК Patriot на Украину
    МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 12:59 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой РАН Красниковым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен во вторник встретиться с руководителем Российской академии наук Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства работает в Кремле, ведется рутинная работа, крупных совещаний и публичных мероприятий не запланировано, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с Красниковым будет публичным, поскольку РАН – важнейший наш институт, научный потенциал страны.

    «И, конечно, тем для обсуждения очень много», – заключил он.

    В мае президент Путин возглавил новый попечительский совет Российской академии наук. В него также вошли премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие.

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

    Комментарии (39)
    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    Комментарии (26)
    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

    Комментарии (48)
    13 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями создания знаменитой Мюнхенской речи и обозначил основной посыл своего выступления.

    Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как именно он готовил свою Мюнхенскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, он написал речь по пути в Мюнхен, полностью переписав предварительный вариант, подготовленный коллегами. «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что целью выступления не было перейти к конфронтации с Западом. Он отметил, что хотел донести озабоченности России и призвал западных партнеров скорректировать свое отношение к Москве. Путин подчеркнул, что России в девяностых годах обещали не расширять НАТО на восток, однако эти обещания не были выполнены, а западные страны «делали вид, что ничего подобного не было».

    Путин также пояснил, что суть его позиции заключается в необходимости сохранять независимость и суверенитет России. Он добавил, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и выработать единые правила, чтобы избежать нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении суверенитета и способности защищать свои интересы.

    Комментарии (3)
    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    Комментарии (5)
    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

    Комментарии (4)
    13 июля 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин рассказал, что сохранит привычку гасить свет перед сном

    Tекст: Егения Караваева

    Привычка выключать свет перед сном осталась с детства и связана с воспитанием родителей, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Президент подчеркнул, что не планирует расставаться с этим правилом, поскольку считает его неотъемлемой частью своей жизни, передает ТАСС.

    «Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент России назвал главным «рецептом успеха» для страны сохранение традиционных ценностей и развитие передовой науки, а также объяснил, что противоречия между Россией и Западом связаны с различиями в подходах к вопросам суверенитета и национальной идентичности.


    Комментарии (2)
    14 июля 2025, 16:48 • Новости дня
    Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога уже с 2026 года.

    Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

    Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

    Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    МИД назвал статью Axios о Путине «грязной политизированной кампанией»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России отреагировал на публикацию Axios о якобы призыве Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США, назвав материал «грязной политизированной кампанией».

    Как заявили в МИД, публикация американского издания Axios о якобы призыве президента России Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США является «грязной политизированной кампанией», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статья под заголовком о сенсационном призыве Путина к Ирану, по их мнению, направлена на эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы.

    МИД подчеркнул, что Москва всегда выступала за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. Российская сторона неоднократно выражала готовность содействовать поиску взаимоприемлемых решений в данном вопросе.

    Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «призывают ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал Путина «крутым парнем»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

    На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.  Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

    В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Комментарии (2)
    13 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о беседах с лидерами ОАЭ и КНДР об Aurus

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями беседы о российском лимузине Aurus с президентом ОАЭ и лидером КНДР, отметив уникальность автомобиля.

    Путин рассказал, что обсуждал свой лимузин Aurus с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу «Россия 1» Путин подчеркнул, что автомобиль является полностью российской разработкой и производством. По его словам, иностранные партнеры задействовались только в качестве консультантов, а сам лимузин на 100% произведен в России.

    Путин уточнил, что во время беседы с Аль Нахайяном он «рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство».

    Также президент отметил, что во время поездки на Aurus с Ким Чен Ыном обсуждение автомобиля прошло в неформальной обстановке. «Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил о возможности организации производства российских автомобилей Aurus на территории королевства. Президент России Владимир Путин оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане. Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной».

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Ученые из России исследовали затопленный город на Иссык-Куле дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа российских специалистов впервые применила подводные дроны для исследований древнего затонувшего поселения на дне Иссык-Куля возле села Тору-Айгыр.

    Работы проводились в рамках экспедиции Русского географического общества в Киргизии, сообщает ТАСС. Руководитель экспедиции РГО Максим Меньшиков рассказал, что современные подводные дроны используются для подводной съемки и разведки, что позволяет собирать данные более эффективно и экономично по сравнению с традиционными водолазными работами.

    Он отметил: «Подводные дроны позволяют нам вести съемку под водой, проводить разведки». Также применяются приборы для составления подробных подводных планов, чтобы минимизировать вмешательство в археологические объекты и получить максимум информации без раскопок. По словам Меньшикова, использование роботов-технарей из Москвы и Петербурга ускоряет процесс исследования.

    В экспедицию вошли дендрохронологи, занимающиеся определением датировок по годовому приросту деревьев, что позволяет точно определять год постройки археологических объектов. Кроме того, в составе российской группы работают палеосейсмологи, изучающие влияние сейсмических процессов на гибель древнего поселения. Сам затопленный город, существовавший в X–XIII веках, находится на глубине около пяти метров, его размеры составляют около пяти километров в длину и одного километра в ширину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные разрушили часть древней усадьбы, расположенной под Херсонесом. В Перу археологи обнаружили захоронение знатной женщины времен цивилизации Караль. В Барселоне рабочие нашли под землей судно XV века.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин назвал «рецепт успеха» для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия должна сохранять и развивать лидерство в ключевых сферах, опираясь на традиционные ценности и исторический опыт, подчеркнул президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По его словам, России необходимо добиваться лидерства по ключевым направлениям развития, однако при этом опираться на традиционные ценности и исторический опыт страны, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о причинах противоречий между Россией и Западом. Президент Путин сообщил, что отказал во встрече делегации США после инцидента с хамством по отношению к российскому пограничнику. Патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Ученые нашли предмет в быту, который в 40 раз грязнее сиденья туалета на вокзале

    Tекст: Ирма Каплан

    Новое исследование показало, что на колесиках чемоданов содержится в 40 раз больше бактерий, чем на обычном сиденье унитаза, что делает их самыми загрязненными предметами обихода, к которым мы прикасаемся во время путешествий.

    Команда ученых протестировала десять чемоданов, взяв мазки с колес и с основания из мягкой и твердой обивки в санузле лондонского аэропорта. В ходе исследования выяснилось, что на каждом колесе, с которого был снят мазок, содержались сотни колоний бактерий и грибков, что намного больше, чем можно было бы найти в туалетах, пишет Dail Mail.

    Эти микробы способны вызывать пищевые отравления, инфекции и даже респираторные заболевания. Лабораторные тесты показали, что на колесиках чемодана на три квадратных сантиметра приходится 400 колоний бактерий, что меньше, чем на кредитной карте, и почти в 40 раз больше, чем на обычном сиденье унитаза с примерно 10 колониями бактерий.

    «Чемоданы, особенно их колеса и дно, являются магнитами для микробов, которые могут перебороть микробов даже из общественного туалет», – сказала изданию Travel+Leisure Эми-Мэй Пойнтер – микробиолог, возглавлявшая исследование.

    Исследование, опубликованное в InsureandGo, также показало, что в основании чемодана было около 350 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на три квадратных сантиметра.

    Исследователи говорят, что чемоданы с мягкой обшивкой оказались хуже, чем чемоданы с твердой, так как мягкая обивка задерживает влагу и грязь, что приводит к образованию плесени.

    Еще более тревожным является тот факт, что многие путешественники, распаковывая вещи, неосознанно кладут эти зараженные бактериями колесики прямо на гостиничные кровати, столы и полки шкафов.

    Исследователи рассмотрели мазок с колес под микроскопом, и на нем были обнаружены густые скопления плесени и бактерий, от остатков экскрементов человека или животных до черных пушистых спор и микробов, выделяющихся из кожи.

    В исследовании не было указания на то, что чемоданы опасны для жизни, но оно показывает, что чемоданы являются одним из наиболее часто упускаемых из виду источников загрязнения в повседневной жизни.

    «Это исследование больше посвящено профилактике. Если возможно, не катите свой чемодан по явно загрязненным местам. Например, не затаскивайте его в туалетную кабинку, если это возможно. Чем меньше грязи попадет на колеса, тем меньше вам придется беспокоиться об этом позже», – сказала микробиолог Пойнтер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, биологические компоненты бархатцев способны под действием солнечного света уничтожать бактерии и загрязнения, демонстрируя потенциал для создания новых антибактериальных покрытий и медицинских препаратов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по ценам на нефть из России
    Историю о «побеге» российских военнопленных сочли операцией ЦИПСО
    Тбилиси отверг компромисс с Брюсселем по антироссийским санкциям
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    Мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице
    Во «Вкусно – и точка» заявили об увольнении плевавшего в бургер сотрудника

    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации