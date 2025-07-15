Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
Во «Вкусно – и точка» заявили об увольнении плевавшего в бургер сотрудника
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» заявила о прекращении сотрудничества с работником из-за инцидента с плевком в еду, сообщили в компании.
Работник, заснятый на видео, больше не трудится в «Вкусно – и точка», представители компании подчеркнули, что его поведение не соответствует стандартам и ценностям сети, передает «Лента.ру».
Пресс-служба выразила благодарность посетителю, который снял и обнародовал видео, отметив важность доверия и обратной связи от гостей.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором сотрудник «Вкусно – и точка» плюет в бургеры клиентов, по этим данным, инцидент произошел в Каменске-Шахтинском (Ростовская область).