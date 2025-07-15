Во «Вкусно – и точка» заявили об увольнении плевавшего в бургер сотрудника

Tекст: Алексей Дегтярев

Работник, заснятый на видео, больше не трудится в «Вкусно – и точка», представители компании подчеркнули, что его поведение не соответствует стандартам и ценностям сети, передает «Лента.ру».

Пресс-служба выразила благодарность посетителю, который снял и обнародовал видео, отметив важность доверия и обратной связи от гостей.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором сотрудник «Вкусно – и точка» плюет в бургеры клиентов, по этим данным, инцидент произошел в Каменске-Шахтинском (Ростовская область).