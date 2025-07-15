В Новосибирске прошли испытания двигателя для самолета «Байкал»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно завершил серию первых летных испытаний турбовинтового двигателя ВК-800 для самолета «Байкал», передает РИА «Новости». Тесты проходили на базе летающей лаборатории Як-40 в Новосибирске. Новый двигатель предназначен для легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал».

В институте пояснили, что цель испытаний – оценить характеристики и надежность двигателя в условиях реального полета, а также убедиться в его соответствии требованиям безопасности и эффективности. Работы проводятся в рамках подготовки к сертификационным испытаниям ВК-800 на борту Як-40. В НИИ отметили, что успешное завершение этапа позволит перейти к сертификации мотора и подготовке к его массовому производству.

Разработку ВК-800 начали в 2019 году, газогенератор собрали в 2022, а год спустя приступили к доводочным заводским испытаниям. В 2024 году проект получил финальную конструкторскую документацию, что стало отправной точкой для перехода к летным тестам. Первый двигатель установили и начали испытывать на Як-40 в конце июня 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые самолеты «Байкал» планируют передать авиакомпании «Аврора» в 2026 году. Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» в 190 млн рублей. Министр финансов Антон Силуанов заявил о полном финансировании производства этого воздушного судна.