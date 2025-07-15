Трамп высказался о переименовании игры в «соккер» в обычный «футбол»

Tекст: Ирма Каплан

Трамп следил за игрой на клубном чемпионате мира в центре стадиона «МетЛайф» в Нью-Джерси, рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы затем вручить трофей команде-победителю, пишет Daily Mail



После финального свистка Трамп поговорил с репортером DAZN Эмили Остин, которая в шутку предложила Трампу ввести мандат, который официально заставит американцев называть футбол «футболом», так как пока, по английской традиции, эта игра с мячом называется «соккер».

«Я думаю, мы могли бы это сделать», – съязвил в ответ американский лидер и поверг всех в недоумение – он шутил или всерьез?

Ближе к концу интервью Трампа спросили, каким будет его послание зрителям по всему миру перед началом чемпионата мира по футболу в 2026 году.

«Речь идет о единстве, о том, чтобы все собирались вместе, и о большой любви между странами... Я думаю, что это, вероятно, самый международный вид спорта, поэтому он действительно может объединить мир», – сказал Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вручил футболистам французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), включая российского вратаря Матвея Сафонова, серебряные медали клубного ЧМ по футболу, который прошел в США.