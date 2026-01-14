Испанец Артига назначен главным тренером «Рубина»

Испанец Артига возглавил казанский футбольный клуб «Рубин»

Tекст: Мария Иванова

Испанский специалист Франк Артига назначен главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин», передает ТАСС. По информации пресс-службы клуба, соглашение с Артигой рассчитано до лета 2027 года.

Вечером 13 января «Рубин» сообщил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова. Новый наставник 49-летний Артига ранее работал в ряде зарубежных и российских клубов. До недавнего времени испанец возглавлял ангольский клуб «Петру Атлетику», куда пришел летом 2025 года, а покинул спустя полгода.

До этого Артига с июня 2024-го по апрель 2025-го тренировал подмосковные «Химки», а ранее руководил московской «Родиной-2», позднее став главным тренером основной команды. Под руководством Артиги «Родина» завершила сезон-2023/24 на пятом месте Мелбет – Первой лиги. С 2010 по 2021 год он работал в академии «Барселоны».

Сейчас «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир – Российской премьер-лиги, набрав 23 очка по итогам 18 туров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года совет директоров футбольного клуба «Рубин» проголосовал за увольнение главного тренера Рашида Рахимова.

Отметим, что это уже не первая за сезон отставка главных тренеров в Российской премьер-лиги. Так, 17 ноября Валерий Карпин оставил пост главного тренера «Динамо», а до этого Деян Станкович покинул московский «Спартак».