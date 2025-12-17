СМИ сообщили о смене главного тренера в казанском «Рубине»

Чемпионат: Казанский «Рубин» отправил в отставку Рахимова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Совет директоров футбольного клуба «Рубин» проголосовал за увольнение главного тренера Рашида Рахимова, однако финальное решение находится на утверждении Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает Чемпионат. Издание отмечает вероятность назначения на этот пост бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Журналист Иван Карпов сообщил, что среди кандидатов на должность называют также бывшего тренера сборной Сербии Драгана Стойковича и испанца Франка Артигу. По его словам, Минниханов уже принял решение об отставке Рахимова.

«Рубин» завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги на седьмом месте, набрав 23 очка в 18 играх. Клуб ушел на зимнюю паузу после двух поражений, причем за пять последних матчей команда выиграла лишь один матч, дважды сыграв вничью и два раза уступила соперникам.

60-летний Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Карьеру главного тренера он начал в австрийской «Адмире» в декабре 2002 года. В России, помимо «Рубина», он руководил футбольными клубами «Амкар», «Локомотив», «Терек», «Ахмат» и «Уфа». Как игрок выступал за сборную России, сыграл четыре матча.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года Рахимов получил дисквалификацию на два матча за оскорбительное поведение по итогам матча против «Крыльев Советов». Тогда Рахимов был удален за ругань в адрес тренера самарцев Сергея Булатова.

В этом сезоне Российской премьер-лиги это уже не первая отставка главных тренеров. 17 ноября Валерий Карпин оставил пост главного тренера «Динамо». Неделей ранее Деян Станкович покинул московский «Спартак».



