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Пиняев возглавил рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы
Пиняев стал первым в рейтинге CIES среди игроков до 21 года
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев стал лидером списка CIES, опередив конкурентов из ЦСКА и «Зенита» по итогам рейтинга молодых футболистов.
Сергей Пиняев возглавил рейтинг десяти лучших футболистов Восточной Европы в возрасте до 21 года, сообщает РИА «Новости». Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований (CIES) и опубликован в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Пиняев получил оценку 81,2 балла и стал единственным российским игроком, занявшим первое место.
На третьей строчке рейтинга оказался полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк с результатом 79,6 балла. Седьмую позицию занял бразильский нападающий Педро, выступающий за «Зенит», его показатель составил 75,9 балла. В десятку попали представители топ-клубов России и Восточной Европы.
Сергею Пиняеву 20 лет. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил 11 мячей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте в честь юбилея Победы, где они воплотили образы своих предков – героев войны. Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забил гол в матче против московского «Спартака», который завершился победой «Спартака» со счетом 5:2. Артем Дзюба подрался с Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком».