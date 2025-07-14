Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Кремль поддержал намерение графа Шереметева переехать в Россию
Песков: Кремль одобряет желание графа Шереметева о переезде в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что желание графа Петра Шереметева переехать в Россию получило одобрение в Кремле.
Песков заявил, что Кремль приветствует намерение графа Петра Шереметева переселиться в Россию.
По его словам, министерство иностранных дел уже информировало Кремль о соответствующем обращении Шереметева, передает ТАСС.
Песков отказался обсуждать, связано ли желание Шереметева покинуть Европу с какими-либо проблемами на Западе. Представитель Кремля подчеркнул, что не считает корректным делать подобные выводы, сосредоточившись на факте обращения соотечественника.
Ранее посольство России во Франции направило в Москву обращение графа Петра Шереметева с просьбой о содействии в возвращении на родину и перевозке его коллекции.
До этого Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал письмо графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину.