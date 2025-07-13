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В Курской области 9 тыс. человек лишены электроэнергии вторые сутки
Последствия ураганов затронули 50 населенных пунктов региона, где по-прежнему ведутся работы по восстановлению электроснабжения, помощь оказывают дополнительные аварийные бригады.
Особенно тяжелая ситуация сохраняется во Льгове и Льговском районе, где около 2 тыс. человек остаются без света второй день, и один из водозаборов также еще не заработал, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Для координации действий развернут оперативный штаб и проведено заседание комиссии по ЧС.
Аварийные работы идут в ускоренном режиме, но проблемы с восстановлением электроснабжения отмечаются в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах. Всего без света оказались домовладения примерно в 50 населенных пунктах, также пострадал Рыльский район, где основные повреждения уже устранены.
Руководство «Россетей» увеличило число аварийных бригад, подключая к работам силы из других регионов, чтобы ускорить восстановление. Глава курского филиала пообещал, что электроснабжение будет полностью восстановлено до наступления темноты.
Ситуация находится под контролем областной прокуратуры и регионального ГУ МЧС. Власти принесли извинения жителям за неудобства и пообещали сделать все возможное для скорейшего решения проблемы.