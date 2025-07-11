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Курский Льгов остался без света
Хинштейн: В результате урагана Льгов остался без электричества.
Около 300 сообщений поступило в службу спасения из-за урагана в курском Льгове, где без электричества остались 2157 частных и 26 многоквартирных домов, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Из-за непогоды без электричества оказались 2157 частных и 26 многоквартирных домов, а также два водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев», – сказано в посте.
Хинштейн поручил врио председателя правительства Курской области выехать на место, также во Льгове находятся и.о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетей.
«Постараемся сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и отремонтировать кровлю в домах. Держу ситуацию на личном контроле», – написал врио губернатора.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил в ночь на пятницу о том, что все социальные объекты Великого Новгорода подключены к электроснабжению после пожара на подстанции, который возник из-за грозы.До этого сообщалось, что в результате прохождения мощного циклона по четырем районам Подмосковья было полностью
нарушено энергоснабжение 73 поселков.