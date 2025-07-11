Курский Льгов остался без света

Хинштейн: В результате урагана Льгов остался без электричества.

Tекст: Ирма Каплан

«Из-за непогоды без электричества оказались 2157 частных и 26 многоквартирных домов, а также два водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев», – сказано в посте.

Хинштейн поручил врио председателя правительства Курской области выехать на место, также во Льгове находятся и.о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетей.

«Постараемся сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и отремонтировать кровлю в домах. Держу ситуацию на личном контроле», – написал врио губернатора.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил в ночь на пятницу о том, что все социальные объекты Великого Новгорода подключены к электроснабжению после пожара на подстанции, который возник из-за грозы.До этого сообщалось, что в результате прохождения мощного циклона по четырем районам Подмосковья было полностью

нарушено энергоснабжение 73 поселков.



