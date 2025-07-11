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    Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным бизнес-изданиям
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 00:18 • Новости дня

    Все социальные объекты Великого Новгорода подключены к электроснабжению

    Tекст: Ирма Каплан

    Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил в ночь на пятницу о том, что все социальные объекты Великого Новгорода подключены к электроснабжению после пожара на подстанции.

    «По состоянию на 00:00 в Холмском, Мошенском, Солецком, Окуловском, Шимском и Новгородском округах без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов, в которых проживает 1546 человек», – написал он в Telegram-канале.

    До этого, в районе 21 часа 10 июля Дронов проинформировал о том, что Великий Новгород полностью обеспечен электроэнергией, без электричества оставались179 населенных пунктов и 4,3 тыс. человек.

    «По моему указу на территории Новгородской области с 11 июля вводится режим повышенной готовности. За день энергетиками проделана большая работа. Восстановлено электроснабжение 348 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тыс. человек», – сообщил врио губернатора.

    Он также обратился к согражданам с просьбой до понедельника ограничить использование электроэнергии и электрических приборов, чтобы резервные линии выстояли до восстановления работы подстанции «Восточная».

    Дронов уточнил, что ближе к ночи в Новгородскую область прибудет семь бригад со специалистами от ПАО «Россети» Северо-Запад из соседних регионов для помощи в восстановительных работах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гроза вызвала пожар на подстанции в Великом Новгороде, оставив без электричества часть города, сообщил мэр Александр Розбаум.

    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    10 июля 2025, 18:21 • Новости дня
    «Газели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
    «Газели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коммерческий транспорт марок «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» начал оснащаться системой курсовой устойчивости (ESC), что повысило безопасность на скользких дорогах.

    Компания «Современные транспортные технологии» сообщила, что инновация уже внедрена на цельнометаллических фургонах, комби и автобусах данных линеек, передают «Известия». С августа ESC появится и на бортовых грузовиках.

    В состав ESC входят антиблокировочная и антипробуксовочная системы, ассистент экстренного торможения, электронное распределение тормозных усилий и функция помощи при старте на подъеме. Система автоматически корректирует движение машины при заносах и резких маневрах, притормаживая пробуксовывающие колеса, что помогает имитировать работу блокировки дифференциала.

    В компании подчеркнули, что наличие ESC особенно важно для транспорта, который часто используется с полной загрузкой или на маршрутах с переменными дорожными условиями. Введение системы снижает вероятность аварий и делает управление автомобилем более устойчивым и предсказуемым.

    Ранее сообщалось, что спрос на автомобили в России упал при росте предложения.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    10 июля 2025, 16:45 • Новости дня
    Назван процент выбравших поступление в колледжи девятиклассников

    Чернышенко сообщил о росте числа поступивших в колледжи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более половины российских девятиклассников решили продолжить образование в колледжах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам образования.

    По словам Чернышенко, такое решение приняли 62% девятиклассников, передает РИА «Новости». «Это (выбор СПО) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении «Профессионалитет», – отметил вице-премьер.

    Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году. Его основная задача – согласовать потребности предприятий по кадрам с возможностями системы среднего профессионального образования. Программа направлена на развитие экономики России и укрепление технологического и кадрового суверенитета страны.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова. В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны.

    Глава государства отметил, что специальности в колледжах становятся все более интересными.

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    10 июля 2025, 15:33 • Новости дня
    Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жара может стать основанием для сокращения продолжительности рабочего дня, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве отметили, что при достижении температуры воздуха в помещении 28,5 градуса при отсутствии кондиционера день следует уменьшить на час, а при 30,5 градуса – на четыре часа, передает ТАСС.

    «Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты советуют поддерживать в помещениях температуру 24-25 градусов при помощи кондиционеров. Если температура выше, рабочий день необходимо сокращать.

    Для профилактики перегрева рекомендовано ограничивать продолжительность непрерывной работы до 15-20 минут, делая перерывы не менее 10-12 минут в охлаждаемом помещении. При температуре наружного воздуха свыше 32,5 градуса работа признается экстремальной. К подобным условиям стоит допускать только лиц от 25 до 40 лет.

    Если температура превышает 30 градусов и работа средней тяжести, работодатели должны обеспечивать сотрудников не менее чем 0,5 литра воды в час. Также рекомендуется употреблять овощи и фрукты для поддержки иммунитета и снижения интоксикации организма.

    Напомним, Москва побила температурный рекорд года жарой в 33,1 градуса.

    Ранее ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.

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    10 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Россия ждет от Киева сигналов о готовности к переговорам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия ожидает от Киева каких-либо сигналов о готовности к возобновлению прямых переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в настоящий момент таких сигналов нет, поэтому спецоперация продолжается, а ситуация на месте ежедневно изменяется, передает ТАСС.

    На вопрос о том, застопорился ли переговорный процесс, Песков ответил: «Нет, я так не думаю». Он отметил, что Москве важно дождаться внятной позиции украинских властей относительно участия в третьем раунде прямых переговоров.

    Песков подчеркнул, что Россия предпочла бы достичь целей, поставленных перед страной, мирным и дипломатическим путем. Однако, пока этого не происходит, спецоперация продолжается, а условия на местах меняются с каждым днем.

    Накануне Песков заявил, что Россия ожидает предложений от Киева по третьему раунду переговоров.

    Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров перечислил ключевые условия для заключения мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

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    10 июля 2025, 17:20 • Новости дня
    На «Композитную долину» правительство выделило миллиард рублей

    Правительство направило миллиард рублей на центр «Композитная долина» в Туле

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство приняло решение о финансировании инновационного центра в Тульской области для закупки современного оборудования и развития лабораторий.

    Правительство России выделит 1 млрд рублей на развитие инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» в Тульской области, передает ТАСС.

    Средства поступят на условиях софинансирования и будут направлены, в частности, на приобретение необходимого оборудования для двух лабораторных корпусов центра.

    Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, обсуждение этого вопроса состоялось на заседании кабинета министров. По его словам, созданный по поручению президента центр уже получил широкий спектр мер государственной поддержки.

    В числе преимуществ для организаций, работающих в «Композитной долине», Мишустин выделил нулевые ставки налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на имущество, а также двукратное снижение страховых взносов по оплате труда сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Спутникс» получила свидетельство резидента инновационного центра «Композитная долина». В Тульской области появится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».

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    10 июля 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты: В России растет мода на большую семью

    Эксперт Сайфуллин: Поддержка многодетных семей – не затраты, а инвестиции

    Эксперты: В России растет мода на большую семью
    @ Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В России становится модным иметь трех и более детей. Государство способствует этой тенденции, развивая меры материальной и социальной поддержки многодетных семей, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Традиция будущего: семья как основной тренд России».

    «Сохранение и продвижение семейных ценностей – ключевая тема для будущего России и неотъемлемая часть нашего культурного кода. Переход многодетной семьи в зону «нормы, привлекательности, моды» требует вовлечения креативной экономики, брендинга, соцсетей, кино, дизайна, архитектуры, образования», – отметила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС.

    В этом контексте она напомнила, что президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) сформулировал стратегический запрос на формирование нового общественного тренда: «Сделать хорошую, большую, традиционную семью модным трендом развития России».

    По словам Михаила Мамонова, директора Департамента политических исследований ВЦИОМ, за последние полтора года с 77% до 84% выросла доля россиян, считающих важным сохранить традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

    «Опрошенные, когда сталкиваются с семьями, где воспитывается три и более детей, испытывают уважение, радость и гордость. Можно сказать, что в России растет мода на большую семью. Ключевой вопрос состоит в том, как усилить эту тенденцию», – подчеркнул он.

    «Семья – это норма, основанная на традиции христианства и других религий народов России», – согласился Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. Он указал, что в России укрепляются и развиваются традиции помощи супругам с несколькими детьми, напомнив про указ президента «О мерах государственной поддержки многодетных семей». «В итоге с 2018 до 2024 года доля таких семей выросла с 23,3% до 30%», – привел данные он.

    Поддержка государством многодетных семей – это не затраты, а инвестиции, уточнил, в свою очередь, Григорий Сайфуллин, директор дивизиона «Семья и демография» АСИ. «Именно они будут обеспечивать наше благополучие, помощь людям пожилого возраста, социальную нагрузку, экономическое развитие экономики, территории», – указал спикер.

    «Важно, чтобы возможность создания семьи, рождения первых детей происходила раньше, и они имели возможности для естественного развития. Нужно создавать условия, чтобы супруги могли приобретать комфортное, многодетно ориентированное жилье», – добавил аналитик.

    Сергей Рыбальченко, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России напомнил, что принятые пять лет назад поправки сделали Конституцию семейно-ориентированной. «Однако еще нужно добиться исполнения указа президента о поддержке многодетных семей без оценки нуждаемости во всех регионах, сейчас его полностью реализуют только 42 субъекта», – пояснил аналитик.

    «Сегодня в России исторический максимум женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, что уже привело к рекордному числу многодетных семей – 2,7 млн. Эта возрастная группа ответственна за рождение 75% третьих и последующих детей. Если не поддержать рождение третьих детей сейчас, этот уникальный демографический шанс может быть упущен», – считает он.

    Еще один приоритет госполитики – студенческая семья, добавила Мария Филина, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка. «Здесь важна как материальная, так и ценностная основа для поддержки молодых ребят, как будущих отцов и матерей. Сейчас в 11 пилотных регионах нашей страны реализуется проект «Семейная сессия», это блок всероссийского проекта «Семья – основа мира», – пояснила спикер.

    По ее словам, общественные инициативы конкретных регионов становятся общероссийскими акциями. «Ежегодно на фестивале «Семейный Волгоград», награда вручается 20 студенческим и молодым парам, включая многодетные семьи за их позитивный пример. Похожие проекты работают, например, и в Челябинской области», – добавила она.

    Для поддержки многодетных семей важен диалог государства и бизнеса, поскольку достижения экономики должны быть связаны с народонаселением, подчеркнула Наталья Локтева, член комиссии Госсовета по направлению «Семья». Она также предупредила о необходимости бороться с глобальным трендом молодежи на одиночество.

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    10 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    Певица MIRAVI выступила на церемонии закрытия свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония закрытия II Всероссийского свадебного фестиваля состоялась в Национальном центре «Россия».

    Кульминацией вечера стало выступление певицы MIRAVI с композицией «Любовь», которую артистка представила как музыкальное признание в чувствах, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

    В это время на сцене появились девушки, которые на фестивале вышли замуж. Они исполнили танец под лиричную песню, символизируя объединение сердец на главном свадебном событии страны.

    Организаторы отметили, что церемония стала финальным аккордом масштабного праздника.

    Фестиваль проходил с 8 по 10 июля, он собрал молодоженов из Москвы, Петербурга, Севастополя, дальневосточных, сибирских и других регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Ключевым событием стали одновременные регистрации браков: семьи создали 206 пар.

    Третий день фестиваля был насыщен культурной программой, награждением победителей в семи номинациях, а также торжественной церемонией закрытия. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова поздравила новобрачных и отметила: «Для меня большая честь присутствовать на II Всероссийском свадебном фестивале. Желаю, чтобы было много детского смеха, а тот очаг, который вы создали, всегда был наполнен теплом. Всем любви, радости и счастья!»

    На сцене выступили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и представитель администрации президента Алексей Жарич. Певец Влад Топалов поделился личным секретом семейного счастья: «Лайфхаков семейного счастья нет. Есть жизнь, любовь и твои чувства. А самое главное есть и должно быть желание идти вместе вперед».

    Победителей чествовали известные общественные деятели и творческие семьи. Финалом стал совместный концерт Регины Тодоренко, Влада Топалова, хора Сретенского монастыря и других артистов. Гостей ждали лекции, мастер-классы, модные показы и выставки с историческими свадебными нарядами, а также вечерний концерт с произведениями XX века.

    Напомним, на Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак.

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    10 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Мирный договор Армении и Азербайджана принесет предсказуемость Кавказу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном стало бы важным шагом для обеспечения стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Именно подписание такого договора – оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», – отметил он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь отметил, что Россия поддерживает прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проходят в ОАЭ. Он добавил, что Москва неоднократно выражала одобрение такому диалогу на высшем уровне и поддерживает скорейшее достижение соглашения. Песков подчеркнул, что власти России приветствуют любые шаги, способствующие подписанию мирного договора между двумя странами.

    В четверг в Абу-Даби начались переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян планируют встретиться в Дубае для обсуждения проекта мирного соглашения между двумя странами.

    Песков сообщил, что Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, если это потребуется.

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    10 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ и ОГЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Люблинский суд Москвы ограничил распространение сведений о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР на интернет-сайтах, удовлетворив иск прокуратуры.

    Прокурор требовал признать сведения о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, опубликованные на ряде сайтов, запрещенными для распространения на территории России, передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

    «Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещенные на интернет-сайтах, запрещенными к распространению на территории РФ», – сообщили в ведомстве.

    Ранее в Ленинградской области выпускник школы пытался сдать ЕГЭ с помощью «умных очков» и наушника, но его результаты были полностью аннулированы.

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