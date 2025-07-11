Все социальные объекты Великого Новгорода подключены к электроснабжению

Tекст: Ирма Каплан

«По состоянию на 00:00 в Холмском, Мошенском, Солецком, Окуловском, Шимском и Новгородском округах без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов, в которых проживает 1546 человек», – написал он в Telegram-канале.

До этого, в районе 21 часа 10 июля Дронов проинформировал о том, что Великий Новгород полностью обеспечен электроэнергией, без электричества оставались179 населенных пунктов и 4,3 тыс. человек.

«По моему указу на территории Новгородской области с 11 июля вводится режим повышенной готовности. За день энергетиками проделана большая работа. Восстановлено электроснабжение 348 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тыс. человек», – сообщил врио губернатора.

Он также обратился к согражданам с просьбой до понедельника ограничить использование электроэнергии и электрических приборов, чтобы резервные линии выстояли до восстановления работы подстанции «Восточная».

Дронов уточнил, что ближе к ночи в Новгородскую область прибудет семь бригад со специалистами от ПАО «Россети» Северо-Запад из соседних регионов для помощи в восстановительных работах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гроза вызвала пожар на подстанции в Великом Новгороде, оставив без электричества часть города, сообщил мэр Александр Розбаум.