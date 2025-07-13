Началась встреча Лаврова и Ван И в Пекине

Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию

Пилот Красноперов: Украинский Ан-124-100 может перевозить любые вооружения

Tекст: Андрей Резчиков

«Самолет Ан-124-100 «Руслан» – специфический, это один из самых крупных транспортных самолетов в мире. Он элементарно может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot. На нем можно перевозить любые вооружения, которые Украина получает от Европы, в том числе крылатые ракеты и прочие боеприпасы. Скорее всего, именно для таких перевозок Киев собирается использовать этот самолет», – считает пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

По мнению эксперта, самолет прилетел в Германию из Киева на прохождение технического обслуживания. Однако Красноперов сомневается, что в Германии есть все необходимые запчасти для Ан-124-100.

«На Украине уже нет возможностей обслуживать этот самолет. То, что у них еще осталось, – все это наследие Советского Союза. Это также касается транспортной дальней авиации. Все эти самолеты должны быть списаны. Но украинцы ставят задачу хоть как-то сохранить свои Ан-124-100».

На этой неделе в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100. Как выяснили западные СМИ, борт прибыл в немецкий город Лейпциг, где находится основной хаб украинской компании Antonov Airlines.

После начала спецоперации Antonov Airlines перевела в Лейпциг пять самолетов Ан-124. По данным американского издания TWZ, самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий.

Этот аэродром практически не пострадал. TWZ приводит мнение о том, что самолет оставался в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания. Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

Ранее украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что данный самолет ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио. Однако эту информацию опровергают Telegram-каналы военных летчиков.

«Руслан» может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов (до 120 тонн) на большие расстояния. Самолет был создан ОКБ имени О.К. Антонова для перевозки солдат вместе с тяжелой военной техникой. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года.

Серийное производство прекратилось в 1994 году, потому что с распадом СССР «Руслан» оказался невостребован военными. В середине нулевых предпринимались попытки возобновить серийное производство самолетов Ан-124-100 на ульяновском предприятии «Авиастар», но проект был признан бесперспективным.