Ребенок умер от кори в Британии

Tекст: Антон Антонов

Смерть произошла в детской больнице Ливерпуля, где зафиксирована вспышка кори. Подробности о возрасте, поле и статусе вакцинации ребенка не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

По данным Агентства по здравоохранению Британии (UKHSA), с октября 2023 года в стране выявлено почти 2 тыс. случаев кори, заболеваемость продолжает расти после вспышки, начавшейся несколько месяцев назад.

В январе Telegraph сообщала о крупнейшей с 1990-х годов вспышке кори в регионе Западный Мидленд, в связи с чем была объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Затем в UKHSA констатировали дальнейшее распространение заболевания по стране из-за низкого охвата вакцинацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших корью на территории США достигло максимальных показателей с момента объявления об уничтожении вируса в 2000 году.

В 2024 году в России выросло число случаев кори, краснухи и коклюша, причем большинство заболевших не были привиты, а среди непривитых детей отмечались летальные исходы.