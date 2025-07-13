  • Новость часаТрамп заявил о расследовании генпрокурором США победы Байдена в 2020 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    Новое государство появилось в мире
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    13 июля 2025, 05:44 • Новости дня

    Ребенок умер от кори в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В Ливерпуле зарегистрирована смерть ребенка от кори на фоне роста заболеваемости в Великобритании, пишет Times.

    Смерть произошла в детской больнице Ливерпуля, где зафиксирована вспышка кори. Подробности о возрасте, поле и статусе вакцинации ребенка не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    По данным Агентства по здравоохранению Британии (UKHSA), с октября 2023 года в стране выявлено почти 2 тыс. случаев кори, заболеваемость продолжает расти после вспышки, начавшейся несколько месяцев назад.

    В январе Telegraph сообщала о крупнейшей с 1990-х годов вспышке кори в регионе Западный Мидленд, в связи с чем была объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Затем в UKHSA констатировали дальнейшее распространение заболевания по стране из-за низкого охвата вакцинацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших корью на территории США достигло максимальных показателей с момента объявления об уничтожении вируса в 2000 году.

    В 2024 году в России выросло число случаев кори, краснухи и коклюша, причем большинство заболевших не были привиты, а среди непривитых детей отмечались летальные исходы.

    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

    Комментарии (8)
    12 июля 2025, 18:50 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах в отношении конфликта России и Украины, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис заявил на YouTube, что «речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России)», передает РИА «Новости».

    Эксперт также не исключает, что глава Белого дома объявит о новых поставках вооружения Киеву. При этом, как отмечает аналитик, Москва, по его наблюдению, кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

    Комментарии (6)
    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 12:07 • Новости дня
    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам

    Guardian: Стармер и Макрон объявят о миграционной сделке «один въезжает, один выезжает»

    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Стармер и Макрон объявят о соглашении «один на одного» по вопросам миграции. Документ предполагает, что Британия будет принимать часть просителей убежища, пересекающих Ла-Манш, а других возвращать во Францию. Пресс-конференция с анонсом соглашения завершит трехдневный визит французского президента в Лондон, передает The Guardian.

    Подробности соглашения официальные лица обсуждали вплоть до утра четверга, но большинство препятствий, включая возможные возражения других европейских стран, было снято. Французская сторона настаивает на дополнительном финансировании для усиления полиции на северном побережье, поскольку этот вопрос остается политически чувствительным.

    Согласно пилотному проекту, который раскрыла газета Le Monde, Британия сможет возвращать около 2,6 тыс. человек в год, что составляет примерно 6% от всех пересечений. Власти Британии также намерены оснастить сотрудников пограничной службы биометрическими тестами для проверки легальности трудоустройства мигрантов, чтобы уменьшить опасения Франции по поводу подпольной экономики.

    Лондон и Париж долгие годы пытались подписать соглашение о возврате мигрантов, однако достичь договоренности мешали опасения Франции относительно возможности нелегального трудоустройства в Британии. По оценкам британских чиновников, к прорыву переговоров привели отказ от спорной схемы депортации в Руанду и личные отношения между Макроном и Стармером, а также готовность Лондона финансировать усиление контроля на французском побережье.

    Окончательные параметры – объем финансирования, сроки запуска и масштаб системы – стороны продолжали обсуждать в преддверии пресс-конференции. Париж также обеспокоен риском возможных судебных исков против новой практики перехвата лодок, которые могут быть поданы во французские суды.

    Накануне NYT сообщило, что Макрон и Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit. По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами.

    Ранее сообщалось, что французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию. Напомним, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    Комментарии (3)
    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Комментарии (7)
    10 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    На Западе отметили отчаяние в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Усиление атак российских беспилотников сеет страх и подрывает моральный дух в рядах ВСУ, так как в последнее время российские ВС представили нечто новое – скоординированные волны атак с воздух, в которых участвуют сотни дронов и ракет, пишет «Би-би-си».

    «На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

    В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

    «В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

    По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

    «Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.


    Комментарии (0)
    11 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Tекст: Ирма Каплан

    Решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.

    Британский король Карл III пригласил известного французского шеф-повара Раймона Блана помочь в подготовке государственного банкета в честь президента французского президента Эммануэля Макрона. Представитель Букингемского дворца назвал это сотрудничество примером «сердечного согласия на кухне», пишет GB News.

    75-летний шеф-повар, управляющий рестораном Le Manoir aux Quat'Saisons в Оксфордшире и посол Фонда короля, изначально был заявлен как помощник в «создании первого блюда и десерта» для этого престижного мероприятия.

    Однако позже Блан рассказал, что его попросили поработать и над основным блюдом, хотя он решил делегировать эту обязанность шеф-повару королевского двора Марку Фланагану.

    Это решение вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрэйди, личного повара покойной королевы Елизаветы, принцессы Дианы, принца Уильяма и принца Гарри.

    Макгрэйди назвал этот шаг «огромной пощечиной королевским поварам дворца».

    «Я понимаю, что Раймон Блан один из лучших шеф-поваров в мире, я понимаю, что он посол Фонда короля, и я понимаю, что «это сотрудничество соответствует духу Сердечного согласия», но это огромная пощечина королевским поварам дворца», –  заявил Макгрэйди.

    Он добавил, что Макрон, по его убеждению, уж точно не пригласит британских шеф-поваров для государственного визита короля Карла во Францию.

    Блан защищал это сотрудничество, подчеркнув свое решение привлечь шеф-повара королевского двора к подготовке ужина.

    «Я хотел привлечь Марка. Он королевский шеф-повар, который много лет готовил для короля, к тому же он наш большой друг, это все из уважения» – говорил он.

    Французский шеф-повар объяснил, что мог бы взять на себя все меню, но решил разделить обязанности.

     «Я мог бы сделать все сам, если бы настоял, но Марк приготовил прекрасное блюдо из курицы Rhug Estate с британскими продуктами и прекрасным соусом из эстрагона, по-французски. Это было великолепное событие. У каждого свое мнение, и у меня оно другое. Мне нравится объединять людей», – ответил Блан на критику экс-повара королевского двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    11 июля 2025, 16:14 • Новости дня
    Россия выдала Латвии подозреваемого в преступлении против ребенка

    Россия выдала Латвии подозреваемого в насилии над девочкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, находившегося в розыске, спустя три года после совершения преступления против несовершеннолетней в Риге.

    Россия передала Латвии мужчину, обвиняемого в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки, сообщает ТАСС.

    По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, экстрадиция состоялась в пункте пропуска Бурачки – Терехово.

    В апреле 2021 года подозреваемый возле казино в Риге убедил несовершеннолетнюю сесть к нему в автомобиль, после чего совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности.

    После содеянного мужчина покинул Латвию и был объявлен в международный розыск через Интерпол в 2024 году. В июле прошлого года его задержали в Москве.

    Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос латвийской стороны о выдаче разыскиваемого, после чего подозреваемый был экстрадирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил о 18 873 преступлениях, совершенных иностранцами за пять месяцев, что на 10% больше, чем год назад.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

    В Ростовской области 62-летнего тренера спортшколы обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних воспитанниц.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Джонсон назвал Макрона злодеем и обвинил в миграционном кризисе Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail разразился негодованием и обвинениями в адрес французского президента Эммануэля Макрона, которого назвал главным бенефициаром миграционного кризиса Британии.

    Джонсон отмечает, что приток мигрантов в 2025 году на 40% больше прошлогоднего, но кто за этим стоит, кому это выгодно, задается он вопросами.

    «Кто на самом деле стоит за этой моральной, политической и экономической катастрофой? Какой злой гений организует это ежедневное унижение британского государства? Пришло время разоблачить мистера Бига или месье Пети, стоящего за всем этим, и я дам вам подсказку к разгадке. У него кубинские каблуки, мальчишеский шарм, шепелявый голос и жена, которая дает ему пощечины на публике. Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара, и это Эммануэль Макрон из Франции», – написал Джонсон.

    Экс-премьер Британии считает, что молодые нелегалы, прибывающие на лодках через Ла-Манш, – сплошь завербованные Макроном молодчики, главная цель которых – «поставить Британию в неловкое положение».

    «Он будет отправлять их через Ла-Манш на лодке за лодкой до тех пор, пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы – дураки, которые поверили лжи, и вся проблема нелегальной миграции сейчас настолько серьезна, что пора признать ошибочность Brexit и вернуться в ЕС», – добавил Джонсон.

    В начале июля британское МВД сообщило о 20 тыс. нелегалов, которые добрались до Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    До этого премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 20:49 • Новости дня
    Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала закрытие 378 заведений

    Tекст: Евгения Караваева

    Ожидается, что в Британии 2025 году ежедневно будет прекращать работу по одному пабу из-за налогового давления на отрасль.

    В Великобритании в 2025 году ежедневно будет закрываться по одному пабу из-за высоких налогов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Guardian.

    Британская ассоциация пива и пабов (BBPA) предупредила, что главная причина массовых закрытий – чрезмерные налоги для бизнеса.

    BBPA представляет интересы более 20 тыс. заведений по всей стране. Организация прогнозирует, что в этом году закроются 378 пабов, что приведет к потере 5,6 тыс. рабочих мест. Ожидается, что этот показатель превысит данные за 2024 год, когда работу прекратили 350 заведений.

    По информации издания, наиболее серьезная проблема – налог на коммерческую недвижимость, который нередко превышает финансовые возможности пабов. Также на сектор давят НДС, акцизы на пиво, высокая стоимость электроэнергии и другие расходы. Все эти факторы создают серьезные трудности для выживания заведений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миллиардер Рэй Далио предупредил Британию о риске попадания в «долговую спираль смерти» из-за роста затрат на обслуживание долгов и новых заимствований. Английский политик Дэвид Фрост отметил, что страна стоит на грани банкротства, поскольку бюджетный дефицит может достичь 20 млрд фунтов стерлингов.



    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Британия объявила о планах поставить Украине 5 тыс. ракет для ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон поставит на Украину более 5 тыс. ракет для систем ПВО, говорится в заявлении британского правительства.

    Поставка будет осуществляться с оборонного завода Thales, расположенного в Белфасте, что, как отмечается, «повысит обороноспособность самой Британии и обеспечит продолжение поддержки Украины», передает РИА «Новости».

    Сделка реализуется в рамках кредитного соглашения, которое две страны подпишут на конференции по восстановлению Украины в Риме. Указывается, что на эти цели Лондон выделит кредит на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов сроком на 19 лет.

    Помимо этого британское правительство предоставит Киеву 283 млн фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах.

    Газета Bild писала, что на фоне возможного прекращения поставок вооружений из США Украина может полностью лишиться ПВО за одну неделю.

    Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву системы ПВО IRIS-T «в ближайшие годы».

    Комментарии (0)
    11 июля 2025, 01:49 • Новости дня
    Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов инопланетянам

    Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов во Вселенную

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование, представленное на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, показало, как выглядела бы Земля для инопланетной цивилизации, если бы у них были такие же современные радиотелескопы, как у землян.

    Британские ученые выяснили, что радарные системы в аэропортах и на военных базах могут стать своего рода космическими маяками для любых наблюдающих цивилизаций во Вселенной. Это означает, что такие аэропорты, как Гатвик и Хитроу, могут выдавать присутствие людей инопланетянам.

    Исследование, представленное на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, показывает, как выглядела бы Земля для инопланетян, если бы у них были такие же современные радиотелескопы, как у людей.

    Оказалось, что инопланетной цивилизации не обязательно быть особенно развитой или находиться поблизости, чтобы обнаружить сигналы, подаваемые из аэропортов Земли.

    «Я не думаю, что им нужно быть более чем на несколько сотен лет более продвинутыми, чем мы. Им не обязательно быть чем-то вроде цивилизации из «Звездного пути», намного более развитой, чем мы, просто для того, чтобы улавливать наши сигналы», – заявил MailOnline профессор Майкл Гарретт, астрофизик из Манчестерского университета и директор радиотелескопа «Джодрелл Бэнк».

    Радарные системы, подобные тем, что используются в аэропортах, обнаруживают самолеты, посылая пучки радиоволн и измеряя, как они отражаются от удаленных объектов. Но по мере того, как радарные системы обнаруживают самолеты, эти лучи радиоволн также проникают в космос.

    Профессор Гарретт и ведущий автор исследования Рамиро Каисс Саиде, кандидат наук из Манчестерского университета, изучили, как это невидимое электромагнитное излучение будет выглядеть из-за пределов планеты.

    Они обнаружили, что только гражданские аэропорты Земли достигают максимальной мощности излучения в два млрд мегаватт. Это настолько сильное излучение, что радиотелескоп, сравнимый с телескопом «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии, может улавливать сигнал на расстоянии 200 световых лет.

    Для сравнения, ближайшим к Земле пригодным для жизни миром является Проксима Центавра B, расположенная всего в четырех световых годах от Земли. Хотя при наших современных технологиях на то, чтобы добраться туда, потребовались бы тысячи лет, это вполне в пределах диапазона, необходимого для приема наших радиосигналов, пояснили ученые.

    «Наши результаты показывают, что радарные сигналы, непреднамеренно подаваемые любой планетой с развитыми технологиями и сложными авиационными системами, могут служить универсальным признаком разумной жизни», – подчеркивают астрофизики.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.Тогда же ученые

    определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Independent узнала, что Трампа оставили без слова в британском парламенте

    Independent: Трампа оставили без слова в британском парламенте

    Tекст: Ирма Каплан

    В отличие от французского президента Эммануэля Макрона, его американский коллега вряд ли выступит в стенах британского парламента во время визита в королевство, пишет Independent.

    «Сообщается, что Дональду Трампу было отказано в возможности выступить перед парламентом во время его государственного визита в Великобританию», – пишет британская Independent.

    Газета указывает, что такое решение американским лидером наверняка будет принято как серьезное оскорбление. Однако высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Independent, что выступление в парламенте не входило в планы Трампа.

    «Этого никто не ожидал и даже не обсуждал», – сказал он.

    По данным Telegraph, ожидается, что Трамп не посетит Букингемский дворец и не прокатится в карете по лондонскому торговому центру, что было характерной чертой государственных визитов других мировых лидеров.

    Это решение исключить его выступление в парламенте было принято на фоне опасений, что могут возникнуть возражения как со стороны общественности, так и членов парламента после призывов к тому, чтобы Трампу запретили выступать там, так как президент США «не уважает демократию».

    Трамп принял приглашение короля Чарльза совершить беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию в начале этого года, став первым президентом США, удостоившимся такой чести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

    Кроме того, недавно решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца из-за визита Макрона.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты: В России растет мода на большую семью

    Эксперт Сайфуллин: Поддержка многодетных семей – не затраты, а инвестиции

    Эксперты: В России растет мода на большую семью
    @ Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В России становится модным иметь трех и более детей. Государство способствует этой тенденции, развивая меры материальной и социальной поддержки многодетных семей, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Традиция будущего: семья как основной тренд России».

    «Сохранение и продвижение семейных ценностей – ключевая тема для будущего России и неотъемлемая часть нашего культурного кода. Переход многодетной семьи в зону «нормы, привлекательности, моды» требует вовлечения креативной экономики, брендинга, соцсетей, кино, дизайна, архитектуры, образования», – отметила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС.

    В этом контексте она напомнила, что президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) сформулировал стратегический запрос на формирование нового общественного тренда: «Сделать хорошую, большую, традиционную семью модным трендом развития России».

    По словам Михаила Мамонова, директора Департамента политических исследований ВЦИОМ, за последние полтора года с 77% до 84% выросла доля россиян, считающих важным сохранить традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

    «Опрошенные, когда сталкиваются с семьями, где воспитывается три и более детей, испытывают уважение, радость и гордость. Можно сказать, что в России растет мода на большую семью. Ключевой вопрос состоит в том, как усилить эту тенденцию», – подчеркнул он.

    «Семья – это норма, основанная на традиции христианства и других религий народов России», – согласился Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. Он указал, что в России укрепляются и развиваются традиции помощи супругам с несколькими детьми, напомнив про указ президента «О мерах государственной поддержки многодетных семей». «В итоге с 2018 до 2024 года доля таких семей выросла с 23,3% до 30%», – привел данные он.

    Поддержка государством многодетных семей – это не затраты, а инвестиции, уточнил, в свою очередь, Григорий Сайфуллин, директор дивизиона «Семья и демография» АСИ. «Именно они будут обеспечивать наше благополучие, помощь людям пожилого возраста, социальную нагрузку, экономическое развитие экономики, территории», – указал спикер.

    «Важно, чтобы возможность создания семьи, рождения первых детей происходила раньше, и они имели возможности для естественного развития. Нужно создавать условия, чтобы супруги могли приобретать комфортное, многодетно ориентированное жилье», – добавил аналитик.

    Сергей Рыбальченко, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России напомнил, что принятые пять лет назад поправки сделали Конституцию семейно-ориентированной. «Однако еще нужно добиться исполнения указа президента о поддержке многодетных семей без оценки нуждаемости во всех регионах, сейчас его полностью реализуют только 42 субъекта», – пояснил аналитик.

    «Сегодня в России исторический максимум женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, что уже привело к рекордному числу многодетных семей – 2,7 млн. Эта возрастная группа ответственна за рождение 75% третьих и последующих детей. Если не поддержать рождение третьих детей сейчас, этот уникальный демографический шанс может быть упущен», – считает он.

    Еще один приоритет госполитики – студенческая семья, добавила Мария Филина, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка. «Здесь важна как материальная, так и ценностная основа для поддержки молодых ребят, как будущих отцов и матерей. Сейчас в 11 пилотных регионах нашей страны реализуется проект «Семейная сессия», это блок всероссийского проекта «Семья – основа мира», – пояснила спикер.

    По ее словам, общественные инициативы конкретных регионов становятся общероссийскими акциями. «Ежегодно на фестивале «Семейный Волгоград», награда вручается 20 студенческим и молодым парам, включая многодетные семьи за их позитивный пример. Похожие проекты работают, например, и в Челябинской области», – добавила она.

    Для поддержки многодетных семей важен диалог государства и бизнеса, поскольку достижения экономики должны быть связаны с народонаселением, подчеркнула Наталья Локтева, член комиссии Госсовета по направлению «Семья». Она также предупредила о необходимости бороться с глобальным трендом молодежи на одиночество.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 14:57 • Новости дня
    Подростки избили детей с аутизмом на площадке в Уфе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калининском районе Уфы двое детей с аутизмом пострадали от нападения группы несовершеннолетних на детской площадке и получили травмы.

    Инцидент произошел в Калининском районе Уфы, передает РИА «Новости». В соцсетях появилась информация, что группа детей и подростков в возрасте от восьми до пятнадцати лет избила брата и сестру с аутизмом на детской площадке. По сообщениям, мальчика сбросили с горки, а девочку закручивали на карусели, после чего также издевались над их собакой. Пострадавшие дети получили травмы различной степени тяжести.

    В прокуратуре Башкортостана заявили: «В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что в Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы».

    В МВД республики отметили, что мать пострадавших детей написала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка по данному факту, детям выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности нападавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин поручил доложить о случаях травли девочки в школе Тверской области. Бастрыкин потребовал доклад по делу об издевательствах над школьницей в Миассе. В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка.


    Комментарии (0)
    11 июля 2025, 22:13 • Новости дня
    Джокович впервые с 2017 года остался без финала Уимблдонского турнира

    Джокович проиграл Синнеру и впервые с 2017 года остался без финала Уимблдона

    Tекст: Ирма Каплан

    Серб Новак Джокович в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который впервые в карьере вышел в финал Уимблдона.

    Итальянец Янник Синнер стал победителем полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает ТАСС.

    Итальянец за 1 час 53 минуты выиграл со счетом 6:3, 6:3, 6:4, не позволив сербскому теннисисту дойти до финала Уимблдона впервые с 2017 года.

    В финале Синнер встретится с испанским соперником Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Борьба за главный трофей состоится 13 июля.

    38-летний Джокович ранее семь раз выигрывал Уимблдон. Синнер, которому 23 года, возглавляет мировой рейтинг на протяжении 57 недель и имеет в активе 19 титулов ATP, включая победы на Открытых чемпионатах Австралии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак Джокович накануне Уимблдона заявлял, что не собирается делать нынешний Уимблдон «последним танцем» в своей карьере.

    Комментарии (0)
    Главное
    Удары ВС России по ТЦК вызвали панику среди украинских военных
    На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ
    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве
    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»
    Российский боец ММА Шлеменко вышел на бой с испанцем со сломанной рукой
    Полиция Индии обнаружила россиянку с детьми в пещере Кералы
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

    Перейти в раздел

    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы

    Европа окончательно отказалась от дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. Европейские лидеры заговорили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины и разместить на ее территории десятки тысяч военных. По мнению экспертов, «ястребиная» риторика Европы отражает настроения Вашингтона, который пока не добился успеха по урегулированию украинского конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации