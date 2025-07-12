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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    Новое государство появилось в мире
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    13 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    12 июля 2025, 20:28 • Новости дня

    Площадь лесного пожара в Крыму достигла 40 гектаров

    Площадь лесного пожара в Крыму достигла сорока гектаров

    Tекст: Мария Иванова

    В Симферопольском районе Крыма огонь распространился на 40 гектаров, к борьбе с пожаром подключили дополнительные силы из Севастополя.

    Площадь природного пожара в Симферопольском районе Крыма возросла, передает ТАСС.

    В ГУ МЧС по региону уточнили: «Общая площадь 40 гектаров». Огонь распространяется в двух километрах от села Прудовое и охватывает лесную подстилку и сухую растительность.

    Ситуацию осложняют высокая температура воздуха и северо-западный ветер скоростью 7 метров в секунду. Для борьбы с огнем задействованы два вертолета МЧС России. К тушению подключились дополнительные силы: из Севастополя к месту происшествия направили аэромобильную группировку.

    Как уточнили в городском управлении МЧС, в состав севастопольского формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны. Спасатели продолжают работу по локализации и ликвидации пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее возгорание в городском округе Алушта на Крымском полуострове охватило площадь в 8,1 га. Пожарные ликвидировали возгорание 2 июля.

    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    12 июля 2025, 12:38 • Новости дня
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружение для украинских военных обычно доставляют на Украину через порт Измаил, где его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область, сообщили в пророссийском подполье.

    Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

    После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

    Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    12 июля 2025, 14:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    11 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены

    В России могут пересмотреть правила допуска пожилых к управлению автомобилем

    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены
    @ Frank Hoermann/picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В России подготовлена стратегия для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года предусматривает совершенствование механизмов допуска пожилых граждан к управлению транспортом, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших – на 33%, а пострадавших – на 22%. Такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с представителями других возрастных групп.

    Кроме того, на их долю приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов. На фоне ожидаемого сокращения общего населения России доля людей старше 60 лет среди участников дорожного движения к 2030 году может достигнуть 25,8%, а к 2036 году – 27,7%.

    «Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении», – отмечается в Стратегии.

    Там уточняется, что помимо их подготовки в качестве водителей, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, владельцам автомобилей, оставившим транспорт в автосервисе, следует быть особенно осторожными из-за новых схем мошенников, которые требуют оплаты запчастей по телефону.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    12 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в северокорейском Вонсоне, в начале встречи они обменялись необычным приветствием.

    В начале встречи Ким Чен Ын заметил, что с их предыдущего общения прошел год. Лавров с юмором ответил: «А вы все еще курите. И я курю».

    Также Лавров передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – сказал Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на новом курорте в Вонсоне, передает РИА Новости. Кроме того, в рамках визита в КНДР Лавров провел переговоры с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове, а также график предстоящих контактов.

    Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в практических областях и обменялись мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии. Москва и Пхеньян подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. Также стороны подчеркнули решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внешних игроков, которые ведут к росту напряженности в регионе.

    По итогам переговоров был подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну теплый привет от Владимира Путина.

    Лавров ранее назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».

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    12 июля 2025, 11:13 • Новости дня
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В школьные годы Владимира Зеленского по истории обучал преподаватель из Львова, не рассказывавший о Волынской резне и событиях на Западной Украине.

    Причины незнания президентом Украины Владимиром Зеленским событий Волынской резни раскрыла бывший педагог и директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко, передает РИА «Новости» со ссылкой на SHOT. В сообщении говорится, что Шепилко хорошо помнит состав учителей, работавших в школе Зеленского. По ее словам, учителем истории Зеленского был националист, приехавший с Западной Украины.

    Она отмечает, что этот преподаватель представлял боевиков ОУН-УПА*(организации запрещены в России) исключительно с положительной стороны и не затрагивал тему уничтожения поляков украинскими националистами. Шепилко добавила, что сама преподавала математику, но знает о подходе коллеги к истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного общения с ним. Сторонники Бандеры, по мнению издания, убеждают Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после его заявления о незнании о трагедии.

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    12 июля 2025, 15:39 • Новости дня
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    @ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 с весны 2021 года оставался на аэродроме Святошино, а теперь его вывезли в Германию.

    Американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По данным украинской стороны, самолет эвакуировался с Украины и направился в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».

    В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино за время специальной военной операции практически не пострадал. TWZ приводит слова пользователя @TheIntelFrog из сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил, что самолет мог оставаться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания.

    Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом. Тяжелый транспортный борт Ан-124, ранее замеченный в районе Киева, переместился в немецкий Лейпциг.

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    12 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»

    Захарова: Киев ведет борьбу с мирным населением, детьми и совестью

    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим целенаправленно ведет борьбу не только с мирными жителями, но и с историей и культурой.

    «Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», – подчеркнула она в своем комментарии, передает РИА «Новости».

    Захарова также обратила внимание, что, по ее мнению, в Киеве словно приняли решение собрать все худшие практики, начиная от варварства и заканчивая терроризмом и нацизмом. Она отметила, что атаки ВСУ по «Белгород-Арене» свидетельствуют о намеренном характере подобных действий, направленных на запугивание гражданского населения.

    В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли удар беспилотником по спорткомплексу «Белгород Арена» в Белгороде, занятия в момент атаки проходили в обычном режиме, пострадавших, к счастью, нет.

    Ранее Гладков сообщил, что во дворе многоквартирного дома в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона пострадал мирный житель.

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    12 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus

    Степашин предупредил ФРГ о последствиях передачи Украине ракет Taurus

    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера ФРГ, что Россия знает о местонахождении заводов по производству ракет Taurus, и призвал Германию пересмотреть решение о поставках.

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее заявил о намерении поставить на Украину ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Степашин отметил: «Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал… Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

    Степашин напомнил, что России известно местоположение предприятий, где производят ракеты Taurus, и призвал Германию хорошо обдумать свое решение.

    Ранее канцлер Мерц в интервью каналу WDR сообщил, что Германия, как и другие западные страны, сняла ограничения по дальности военных поставок для Украины.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что применение Taurus повредит отношениям России и Германии, хотя существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркивал, что Россия внимательно следит за действиями Берлина в вопросе возможных поставок и обучения украинских военных.

    Официальная позиция России заключается в том, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины будут считаться законной целью для России, а в Кремле подчеркивали: усиление военной помощи Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев допустил возможность поставки Германией ракет Taurus на Украину.

    Между тем военный эксперт Константин Сивков назвал ложью слова главы ХДС Мерца об обучении украинских военных стрельбе ракетами Taurus.

    Ранее Сергей Степашин рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы эффективно защитить Югославию в 1999 году.

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    12 июля 2025, 00:31 • Новости дня
    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга

    FT уличила экономику США в «голландской болезни» за экспорт госдолга страны

    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Голландской болезнью» называют феномен экономической трансформации Нидерландов в конце 1960-х годов, когда после открытия месторождений природного газа в Северном море страна стала экспортировать ресурс в другие страны, но рост объемов экспорта ударил по собственному производству, пишет FT, проводя параллель с США.

    Теперь «голландская болезнь» стала методом анализа стран, экспортирующих сырьевые товары. Он позволяет объяснить, почему им трудно превратить экспортные богатства в диверсифицированную и производительную экономику у себя дома. Однако, если мы возьмем США за последние 25 лет, то можно считать, что дефицит текущего долга является самым сильным и устойчивым показателем их экспорта, пишет Financial Times (FT).

    «У США «голландская болезнь». Их экспортный ресурс – доллар. Все, что нужно, чтобы понять это, – перестать относиться к Америке как к волшебству и не подчиняться тем же силам, что и любая другая страна», – сказано в статье.

    Издание указывает на то, что за последние шесть месяцев доллар потерял примерно 8% своей стоимости, что возобновило дискуссию о том, является ли обладание мировой резервной валютой непомерной привилегией или непомерным бременем.

    «Самый простой ответ таков: конечно, для США было большой честью выпустить долговые обязательства на сумму 36 трлн долларов. Однако некоторая литература о голландской болезни» может помочь нам понять, как привилегия превращается в бремя», – отмечает автор материала.

    В 90-х годах прошлого века экономисты Аарон Торнелл и Филип Лейн назвали «эффектом прожорливости» негативный фактор от казалось бы благого явления. Они утверждали, что экспорт сырьевых товаров изменил процесс составления бюджета. Получив неожиданную прибыль, влиятельные группы будут бороться за то, чтобы прибрать к рукам любые новые расходы.

    «Если в стране будут сильные институты и социальная солидарность, это стремление к увеличению расходов потерпит неудачу. При слабых институтах оно будет успешным: вместо того, чтобы направлять средства на то, что повышает производительность, например, на строительство дорог и школ, новые расходы пойдут влиятельным группам в качестве непродуктивных подарков», – сказано в статье.

    Автор считает, что этим эффектом и объясняется возможность успеха «Большого красивого билля» президента США Дональда Трампа – выгоды от него достанутся в основном богатым. США могут брать кредиты, и самые влиятельные группы будут использовать их по максимуму, однако со временем все упрется в так называемый эффект нехватки, резюмирует FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

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    12 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину

    Письмо о возвращении графа Шереметева в Россию направили Путину

    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство России во Франции направило в Москву обращение графа Петра Шереметева, который просит содействия для возвращения на родину и перевозки своей коллекции.

    Посольство России в Париже получило и переправило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, адресованное президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В обращении Шереметев просит о содействии в возвращении на родину и перевозке своего имущества, включая коллекцию.

    Дипмиссия заявила, что граф Шереметев выразил твердое намерение вернуться в Россию, чтобы исполнить последнюю волю своего отца и провести остаток жизни на родине предков: «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков – в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам».

    В посольстве подчеркнули значительный вклад Шереметева в развитие российского и французского культурного сотрудничества и отметили тесные связи с ним. Ранее копию письма опубликовали СМИ, в нем Шереметев также просит содействия по вопросу перевозки личной коллекции в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину.

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    12 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.

    Украинские военнопленные, которых посещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросили у нее книги, крестики и Библии, их просьбы были выполнены, передает РИА «Новости». Москалькова рассказала, что после просьбы военнопленных водители направились в ближайшую церковь, где закупили крестики, и пленные были этим очень довольны.

    Омбудсмен напомнила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания. Особое внимание уделяется медицинской помощи и гуманитарным вопросам, связанным с литературой и личными вещами.

    Москалькова подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста, который должен посещать российских пленных на Украине, чтобы те могли получать письма от родных. Она также добавила, что во время последнего обмена получила большую пачку писем от украинских родственников и передала письма российским пленным. Москалькова процитировала слова одного из пленных: «вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова сообщила о возвращении двух жителей Курской области из Сум. Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных. Она также сообщила о возвращении военных, числившихся без вести пропавшими.

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    12 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Новое государство появилось в мире

    Politico: Франция заключила соглашение о создании государства Новая Каледония

    Новое государство появилось в мире
    @ Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Парижа представители конкурирующих политических движений объявили о соглашении по созданию нового государства под названием Новая Каледония, сообщили СМИ.

    Как передает Politico, формирование государства согласовано, однако оно не станет полностью независимым от Франции, пишет RT.

    Согласно данным издания, достигнутая договоренность предусматривает предоставление Новой Каледонии широкой автономии. В частности, новым властям передадут часть полномочий в сфере международных отношений.

    В феврале сторонники независимости Гваделупы потребовали проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Новой Каледонии, где произошли беспорядки, был создан «Международный фронт деколонизации», который основали 12 движений за независимость заморских территорий Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

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    12 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»

    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V» Константин Захаров

    Погиб ученый-тестировщик вакцины «Спутник V»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава совета директоров петербургской «Эскеллены» Константин Захаров, известный тестированием вакцины «Спутник V», погиб в ДТП на трассе под Приозерском.

    Авария произошла 11 июля на 16-м километре трассы в Приозерском районе, передает 47news.

    В результате столкновения Audi Q7 и грузовика МАN погиб 45-летний Константин Захаров, возглавлявший совет директоров медицинской исследовательской организации «Эскеллена».

    Коллеги Захарова подтвердили его гибель и отметили его уникальный талант понятно рассказывать о фармацевтических новинках.

    Как рассказали в полиции, водитель грузовика МАN, гражданин Киргизии, выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где и произошла трагедия. Водитель легковушки скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ДТП на трассе М-12 были госпитализированы двое детей. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. В результате аварии на трассе М-12 погибли женщина и ребенок.

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    11 июля 2025, 21:55 • Новости дня
    Врач объяснил вред от ношения жилетов со льдом в жару

    Терапевт назвал самые частые ошибки людей в жару

    Врач объяснил вред от ношения жилетов со льдом в жару
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обтереться прохладной водой во время жары – неплохо, а вот носить жилет со льдом и принимать ледяную ванну не стоит, так как это может вызвать локальное переохлаждение и простуду, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов. Он объяснил, какие еще ошибки совершают люди в жару и почему из-за высокой температуры резко выросла смертность в Европе.

    «В столичном регионе за окном плюс 33 – говорит мне приложение в телефоне, а по ощущениям все 36, пишет оно мелким шрифтом. На улицу интуитивно выходить не очень хочется, что правильно, подсказывает сам организм. Такую жару лучше проводить в кондиционируемом помещении, благо таких все больше и в домах, и в общественных пространствах», – говорит Парамонов.

    Но, по его словам, люди часто допускают серьезную ошибку при использовании кондиционера: часто его выставляют на минимальную температуру – 16 градусов. Но на самом деле, для большинства людей такая температура слишком низкая. Ведь зимой мало кто хочет находиться в помещении, где всего 16 градусов. Оптимальная температура для комфорта – примерно 22–24 градуса.

    «Если ставить кондиционер на 16, то быстрее вы не охладитесь. Зато будут колебания от холода к жаре, когда вы замерзнете и начнете его периодически выключать. Истории "я простудился от кондиционера" в основе своей ложны. Заболеть можно от локального переохлаждения, когда на одну сторону тела дуют эти самые "плюс 16"», – поясняет Парамонов.

    Еще одна ошибка – пытаться пить ледяные напитки в жару. «Обычно прохладный напиток безопаснее ледяного. Но не потому, что лед "вызывает простуду". Он так же, как и холодный воздух из кондиционера, вызывает локальное переохлаждение глотки и миндалин, и если там есть хроническая проблема, она может дать о себе знать. Такую же опасность  представляет и мокрая одежда. Риск локального переохлаждения может провоцировать различные заболевания. Обтереться прохладной водой неплохо, носить жилет со льдом и принимать ледяную ванну – весьма сомнительно», – считает собеседник.

    Он также объяснил, почему в Европе экстремальная жара спровоцировала троекратный рост смертности.  По словам Парамонова, для взрослого здорового человека жара просто неприятна. А вот для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями она может быть опасна из-за  обезвоживания или перегрева организма. Обезвоживание в жару получить очень легко, но оно просто устраняется – организм сам подсказывает, когда пить. Однако у маленьких детей и пожилых этот механизм может давать сбои.

    «Когда мы слышим, что в каком-то регионе, как сейчас в Европе, смертность из-за аномальной жары выросла в несколько раз, это не преувеличение. Именно пожилые, люди с хронической почечной и сердечной недостаточностью, другими хроническими болезнями пополняют эту статистику. Перегрев, избыточное повышение температуры тела и тепловой удар больше свойственны детям из-за несовершенной терморегуляции», – рассказывает врач.

    Поэтому в жаркую погоду самое главное, по его словам, – помочь тем, кто в этом нуждается. «Дети и пожилые плохо соотносят потребность в воде со своим чувством жажды. Их нужно поить иногда по часам, иногда даже будильник ставить: зазвонил – стакан воды выпей. Простой совет, но позволяющий пережить тяжелый период без врачей», – считает терапевт.

    А людям, у которых дома нет кондиционера, он рекомендует проводить время не в парках, а в торговых центрах, где воздух охлаждают промышленные кондиционеры. «Подобным образом поступают люди во многих азиатских странах – Корее, Таиланде, Сингапуре, Японии. В пик жары, который приходится на период с 11 до 17 часов, местные жители находятся исключительно в охлаждаемых помещениях, а на улицу начинают выходить лишь к вечеру. Таким образом им удается спасаться от жары», – подытожил Парамонов.




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