Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
Гладков назвал террором атаку ВСУ на «Белгород Арену»
Украинские войска нанесли удар беспилотником по спорткомплексу «Белгород Арена» в Белгороде, занятия в момент атаки проходили в обычном режиме, пострадавших, к счастью, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что «удар беспилотника ВСУ по «Белгород Арене» – это еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом. «И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага – террор», – уточнил он.
В результате атаки произошло возгорание кровли спорткомплекса, на месте работают пожарные расчеты. Министр строительства региона Оксана Козлитина выехала к месту происшествия; восстановлением крыши займется подрядная организация, участвовавшая в строительстве комплекса.
Кроме того, еще один беспилотник нанес удар по зданию другого социального объекта в Белгороде. Фасад и само здание получили повреждения, сообщает губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что во дворе многоквартирного дома в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона пострадал мирный житель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области ранены женщина и подросток. В результате атак дронов ВСУ в регионе повреждены дома, автомобили, объекты связи и нарушено электроснабжение в ряде районов региона.