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Якушев оценил подготовку ИТ-специалистов в Костроме
Якушев отметил значимость новых образовательных площадок для цифровой экономики
В Костроме после капитального ремонта начал работу новый корпус высшей ИТ-школы, где обучение уже проходят более 500 студентов.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев посетил корпус высшей ИТ-школы Костромского государственного университета, говорится на сайте ЕР. В обновленном здании разместились 13 компьютерных классов, VR-лаборатории, аудитории и коворкинг-зоны для подготовки специалистов в сфере информационных технологий.
Якушев подчеркнул, что создание подобных образовательных центров крайне важно для российских регионов. «Это важное направление. Цифровизация и специалисты в ней – востребованы. Существующий кластер закрывает потребности в кадрах, которые возникают в Костромской области. Появление подобных современных образовательных площадок позволяет удерживать в регионе молодежь. Хорошее, грамотное и своевременное решение», – отметил политик.
Он также добавил, что нормативная база уже позволяет университетам создавать малые инновационные предприятия, а цифровизация открывает новые возможности для запуска таких проектов. По его словам, привлечение большого количества студентов к цифровым программам поможет местным предприятиям пополнять бюджет.
В рамках партпроекта «Цифровая Россия» на базе ИТ-школы организованы курсы, семинары и тренинги по информационной безопасности, искусственному интеллекту и другим актуальным направлениям. Участвовать в программах могут студенты, школьники, пенсионеры и все желающие. Ежегодно по этому проекту обучение проходят более 150 тыс. человек.