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«Единая Россия» передала технику бойцам 331-го десантного полка
В Костроме десантникам СВО вручили автомобили, квадроциклы и мотоциклы
Участникам спецоперации на Украине предоставили партию автомобилей, квадроциклов и мотоциклов, подготовленную по их заявкам для нужд на передовой.
Ключи от техники бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка вручили в Костроме секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и губернатор Костромской области Сергей Ситников, сообщает официальный сайт партии.
По словам Якушева, очередная партия оборудования и машин отправляется в зону специальной военной операции.
Он заявил: «В гуманитарной миссии вся страна объединена, как одна команда президента. Помощь в зону СВО поступает со всех субъектов Российской Федерации – работа идет в постоянном режиме». Якушев напомнил, что в регионе работает специальный фонд для сбора и передачи гуманитарной помощи бойцам.
Ситников подчеркнул, что все жители региона активно поддерживают вооруженные силы, а члены «Единой России» добились максимальных результатов в оказании материальной, финансовой и иной поддержки.
Журавлев отметил, что с сентября 2022 года через фонд «Гордимся тобой» костромским десантникам передали сотни единиц техники, а поддержка участников СВО стала частью системной работы в регионе. Регион, по словам сенатора, с самого начала занял четкую позицию в помощи тем, кто защищает страну.
В сообщении напомнили, что «Единая Россия» с начала СВО направила на помощь фронту более 14,5 млрд рублей на закупку спецсредств, беспилотников, экипировки и другой техники для бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт передает бойцам в зоне спецоперации технику, коптеры и средства для медиков. Чеченские подразделения в зоне специальной военной операции на Украине получили партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны. Народный фронт передал Донецкой народной республике 15 модернизированных автомобилей от завода «Чеченавто», предназначенных для перемещения военнослужащих и эвакуации раненых.