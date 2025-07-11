«Единая Россия» передала технику бойцам 331-го десантного полка

В Костроме десантникам СВО вручили автомобили, квадроциклы и мотоциклы

Tекст: Денис Тельманов

Ключи от техники бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка вручили в Костроме секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и губернатор Костромской области Сергей Ситников, сообщает официальный сайт партии.

По словам Якушева, очередная партия оборудования и машин отправляется в зону специальной военной операции.

Он заявил: «В гуманитарной миссии вся страна объединена, как одна команда президента. Помощь в зону СВО поступает со всех субъектов Российской Федерации – работа идет в постоянном режиме». Якушев напомнил, что в регионе работает специальный фонд для сбора и передачи гуманитарной помощи бойцам.

Ситников подчеркнул, что все жители региона активно поддерживают вооруженные силы, а члены «Единой России» добились максимальных результатов в оказании материальной, финансовой и иной поддержки.

Журавлев отметил, что с сентября 2022 года через фонд «Гордимся тобой» костромским десантникам передали сотни единиц техники, а поддержка участников СВО стала частью системной работы в регионе. Регион, по словам сенатора, с самого начала занял четкую позицию в помощи тем, кто защищает страну.

В сообщении напомнили, что «Единая Россия» с начала СВО направила на помощь фронту более 14,5 млрд рублей на закупку спецсредств, беспилотников, экипировки и другой техники для бойцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт передает бойцам в зоне спецоперации технику, коптеры и средства для медиков. Чеченские подразделения в зоне специальной военной операции на Украине получили партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны. Народный фронт передал Донецкой народной республике 15 модернизированных автомобилей от завода «Чеченавто», предназначенных для перемещения военнослужащих и эвакуации раненых.