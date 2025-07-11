  • Новость часаЭксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
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    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 15:03 • Новости дня

    WP: Администрация Трампа передумала ликвидировать агентство по ЧС

    Стало известно о сохранении агентства FEMA администрацией Дональда Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным американских СМИ, власти США не реализуют планы по расформированию федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, несмотря на прежние заявления Трампа.

    Администрация президента США Дональда Трампа не предпринимает шагов для ликвидации Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сообщает Washington Post.

    Газета ссылается на слова чиновника Белого дома, который подчеркнул, что никаких официальных действий по расформированию FEMA не проводится. По его словам, вероятные изменения в агентстве могут ограничиться ребрендингом.

    В публикации уточняется, что окончательное решение о судьбе FEMA остается за Трампом.

    В январе Дональд Трамп заявлял, что агентство обходится бюджету слишком дорого и не приносит пользы. Однако в конце мая телеканал NBC сообщил, что администрация предпринимает меры для сохранения ключевых сотрудников FEMA и поддержки пострадавших штатов накануне сезона ураганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) собирается сократить около трети постоянного штата.

    Между тем в США уволили сотрудницу FEMA после ее указания не оказывать помощь пострадавшим от урагана «Хелен», если на их участках размещены плакаты в поддержку Дональда Трампа.

    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства

    В Госдепе США объявили о старте реформы и возможных сокращениях

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, историческая реорганизация начнется после почти единогласного решения Верховного суда США. Главная задача изменений – сделать работу ведомства максимально соответствующей внешнеполитическим приоритетам страны.

    Госсекретарь Марко Рубио еще 22 апреля объявил о предстоящих изменениях. Теперь, по словам Брюс, план начинает реализовываться с учетом итогов обсуждений в Конгрессе и предложений сотрудников. Ведомство, по ее словам, вернется к истокам – демократии, ориентированной на результат.

    Портал Semafor ранее сообщил, что реорганизация может сопровождаться массовыми сокращениями, которые начнутся уже с пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, но из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудников просят работать сверхурочно, что вызывает недовольство и падение морального духа.

    Госдепартамент США рассматривает вариант сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.

    Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его численность уменьшилась примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    11 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia,M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, подчеркнув их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил на конференции Allen&Co. в Сан-Вэлли, что президент Дональд Трамп и финансист Джордж Сорос обладают общим качеством – нетерпеливостью, пишет Bloomberg.

    По словам Бессента, оба предпочитают быстрые решения в вопросах крупных экономических соглашений и проявляют схожие требования к своим командам.

    Бессент рассказал, что советует Трампу сохранять терпение при работе над торговыми инициативами. Он также отметил, что Трамп выделяется умением выявлять проблемы и находить решения, но может спешить на этапе реализации. Эти замечания прозвучали в ходе закрытого обсуждения с инвесторами.

    Глава Минфина также прокомментировал перспективы изменения процентных ставок, выразив ожидание двух снижений до конца года и долгосрочного возврата к докризисным уровням. По его словам, инвесторы уже закладывают в цены полтора снижения, поскольку экономические показатели остаются позитивными.

    Бессент возглавляет американские торговые переговоры с Китаем, Японией и другими странами Азии. В мае и июне он участвовал в раундах переговоров с Китаем в Женеве и Лондоне, где стороны подтвердили договоренности о заморозке тарифов, но не смогли достичь итогового соглашения.

    Во время выступления Бессент также высказался по поводу политических амбиций Илона Маска, пошутив, что тот сможет набрать голоса на Марсе.

    Ранее стало известно, что организации, финансируемые Джорджем Соросом, помешали депортации более 530 тыс. мигрантов из США, воспользовавшись судебным решением против инициативы администрации Дональда Трампа.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой Сороса».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе «агенты Сороса» вступили в противостояние с союзниками Трампа.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО, что позволит обойти прямые ограничения, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

    Продажи американского оружия на Украину могут касаться не только оборонительных, но и наступательных систем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Источники утверждают, что рассматривается схема, при которой США продают оружие своим союзникам по НАТО с условием дальнейшей передачи этих вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    11 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил свое неодобрение в связи с мощными ударами ВС России по Киеву, отметив, что только он может решить вводить или нет «очень жесткий законопроект» о санкциях против России.

    В четверг Трамп заявил, что ждет от Сената принятия санкционных мер.

    «Как вы знаете, Сенат принимает законопроект, который очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это мой выбор, если я захочу его использовать. Они собираются принять очень важный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент должен решить, хочет он его применять или нет», – заявил глава Белого дома в эфире NBC News.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в течение нескольких месяцев подталкивал лидеров Республиканской партии, включая Трампа, к принятию внесенного им законопроекта о введении новых санкций в отношении России.

    В последние дни Грэм дал понять, что законопроект теперь поддерживают как Трамп, так и лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Трампом.

    Президент США ранее заявлял, что готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

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    10 июля 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио якобы подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях.

    Дипломат отметила необычное сходство журналиста, задавшего вопрос, с известным актером, передает «Газета.Ru».

    «Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции – со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», – сыронизировала она.

    Напомним, в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продлились около часа. В ходе встречи стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным.

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    10 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине

    Рубио: США намерены убедить союзников по НАТО передать Patriot Украине

    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    «Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится», – заявил Рубио, передает ТАСС.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, США ведут активные переговоры с союзниками о передаче систем. Рубио отметил, что такие комплексы есть, например, у Германии и Испании, а также у ряда других государств.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    11 июля 2025, 09:48 • Новости дня
    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов, чтобы опередить Россию и Китай в этой области.

    По информации Fox News, Хегсет снял ряд бюрократических ограничений и отменил правила, которые, по его мнению, сдерживали инновации. «Летальность [дронов] больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили», – говорится в одной из служебных записок министра, передает ТАСС.

    Теперь офицерам в звании полковника и капитана разрешено самостоятельно закупать, тестировать и применять беспилотники, включая аппараты, изготовленные с помощью 3D-печати. Подразделения смогут оперативно запускать дроны в работу без длительных согласований и проверок.

    Пентагон признает, что у противников США есть преимущество в области малых БПЛА, но Хегсет рассчитывает догнать и обогнать Россию и Китай к концу 2027 года. Fox News отмечает, что конфликт на Украине показал всему миру значительное влияние дронов на тактику и стратегию современных боевых действий.

    Особое внимание в новых правилах уделяется тому, что мини-дроны будут рассматриваться как расходный материал – их производство, внедрение и при необходимости потеря не будут считаться критичными для общей обороноспособности США.

    В июне представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации.

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    10 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Рубио: Решение о новых антироссийских санкциях примет Трамп

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательное решение о введении новых антироссийских санкций примет президент США Дональд Трамп, который наделен правом выбирать момент и формат ограничительных мер, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Он отметил, что у Трампа есть полномочия для этого шага, особенно если Сенат и Палата представителей примут соответствующий законопроект, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Как указывал президент, это один из вариантов, который ему доступен в том числе в рамках существующих полномочий, но в первую очередь, если Сенат и Палата представителей смогут принять соответствующий законопроект». Он добавил, что работа с Конгрессом по содержанию законопроекта уже ведется.

    По словам Рубио, президенту необходима гибкость, чтобы самостоятельно выбирать оптимальный момент и способы введения санкций, что позволит ему использовать этот инструмент в ходе переговоров. Окончательное решение о сроках и условиях остается за Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран.

    Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    11 июля 2025, 04:14 • Новости дня
    Трамп заявил о полной оплате союзниками по НАТО оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп раскрыл детали того, что, по его словам, было новым соглашением между США, НАТО и Украиной по поводу поставок оружия.

    «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. То есть мы делаем так, что это оружие, которое поступает и поступает в НАТО, чтобы быть предоставленным Украине, полностью оплачивается странами НАТО, – сказал он NBC News.

    По словам Трампа, это соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце: НАТО согласилось возмещать полную сторону предоставляемого США оружия для Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил недовольство  решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.



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    10 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Рябков: БРИКС не содержит антиамериканской составляющей

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что угрожать странам БРИКС бесполезно и неэффективно.

    Рябков заявил, что объединение БРИКС не является антиамериканским, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что ни одна позиция в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей.

    Рябков заявил: «БРИКС – не антиамериканское объединение, ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей». Он также указал, что попытки разговаривать с членами объединения «языком угроз» не приведут к желаемому результату.

    По его словам, язык угроз и манипуляций неуместен в диалоге с участниками БРИКС, в том числе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин против стран-участниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Он перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа.

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    10 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Рябков допустил новые обмены заключенными между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не исключает возможности новых решений по обмену заключенными с американской стороной, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, определенные решения в этой сфере могут быть приняты, однако на данный момент объявлять о чем-либо конкретном преждевременно, передает ТАСС.

    «Я ничего не могу исключать в плане новых решений по обмену заключенными, но пока нечего объявить на этот счет», – подчеркнул он в беседе с журналистами.

    В мае президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели вопрос нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны.

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    Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже. Почему исторически Лондон стал законодателем цен на золото и сможет ли Россия перетянуть одеяло на себя? Подробности

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    Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

    Президент Польши закрыл главный канал поставок западного оружия на Украину, а в МИД Эстонии пообещали заблокировать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Выглядит так, будто руководство этих стран перевернуло собственную политику с ног на голову и окончательно сошло с ума. И то, и другое отчасти правда. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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