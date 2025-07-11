WP: Администрация Трампа передумала ликвидировать агентство по ЧС

Стало известно о сохранении агентства FEMA администрацией Дональда Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Администрация президента США Дональда Трампа не предпринимает шагов для ликвидации Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сообщает Washington Post.

Газета ссылается на слова чиновника Белого дома, который подчеркнул, что никаких официальных действий по расформированию FEMA не проводится. По его словам, вероятные изменения в агентстве могут ограничиться ребрендингом.

В публикации уточняется, что окончательное решение о судьбе FEMA остается за Трампом.

В январе Дональд Трамп заявлял, что агентство обходится бюджету слишком дорого и не приносит пользы. Однако в конце мая телеканал NBC сообщил, что администрация предпринимает меры для сохранения ключевых сотрудников FEMA и поддержки пострадавших штатов накануне сезона ураганов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) собирается сократить около трети постоянного штата.

Между тем в США уволили сотрудницу FEMA после ее указания не оказывать помощь пострадавшим от урагана «Хелен», если на их участках размещены плакаты в поддержку Дональда Трампа.