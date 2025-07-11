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WP: Администрация Трампа передумала ликвидировать агентство по ЧС
Стало известно о сохранении агентства FEMA администрацией Дональда Трампа
По данным американских СМИ, власти США не реализуют планы по расформированию федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, несмотря на прежние заявления Трампа.
Администрация президента США Дональда Трампа не предпринимает шагов для ликвидации Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сообщает Washington Post.
Газета ссылается на слова чиновника Белого дома, который подчеркнул, что никаких официальных действий по расформированию FEMA не проводится. По его словам, вероятные изменения в агентстве могут ограничиться ребрендингом.
В публикации уточняется, что окончательное решение о судьбе FEMA остается за Трампом.
В январе Дональд Трамп заявлял, что агентство обходится бюджету слишком дорого и не приносит пользы. Однако в конце мая телеканал NBC сообщил, что администрация предпринимает меры для сохранения ключевых сотрудников FEMA и поддержки пострадавших штатов накануне сезона ураганов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) собирается сократить около трети постоянного штата.
Между тем в США уволили сотрудницу FEMA после ее указания не оказывать помощь пострадавшим от урагана «Хелен», если на их участках размещены плакаты в поддержку Дональда Трампа.