В Белгородской области от атак ВСУ пострадали более 400 соцобъектов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, более 400 социальных объектов были повреждены в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Гладков уточнил: «Нанесен ущерб жилью, социальным объектам, например, количество поврежденных социальных объектов – домов культуры, школ, детских садов, других учреждений – превышает уже 400. Мы уже почти посчитали, сколько средств нам необходимо для восстановления, мы посчитали, какое количество денег нужно на восстановление дорог».

Гладков отметил, что власти региона стараются подходить к оценке ущерба максимально взвешенно, используя только обоснованные цифры. Все расчеты опираются на проектно-сметную документацию, одобренную государственной экспертизой.

По словам губернатора, в настоящее время ни в одном из регионов нет окончательных цифр масштабов разрушений, кроме предварительного понимания объема ущерба, нанесенного экономике, промышленности и сельскому хозяйству области в результате действий ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные подверглись атаке дронов при тушении храма «Новый Иерусалим». ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области были ранены три человека.