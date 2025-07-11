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Марочко сообщил об отражении более 10 атак ВСУ у Богуславки
С начала недели подразделения России отразили более 10 масштабных атак украинских войск у Богуславки в Харьковской области, где продолжаются ожесточённые бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные с начала недели успешно отразили более 10 крупных атак украинских сил у населенного пункта Богуславка Харьковской области, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинские войска пытались вернуть ранее утраченные позиции в районах Загрызово и Новая Кругляковка.
Он рассказал: «Основным плацдармом для наступления вооруженных формирований Украины при этом продолжает оставаться Богуславка».
Эксперт добавил, что украинское командование продолжает концентрировать основные силы и материально-технические средства в районе Богуславки. Также в этом населенном пункте были выявлены защищённые командные пункты и пункты управления вооружённых сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в ходе наступления в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал, что позиции ВС России в Волчанске позволяют расширять зону контроля в регионе.