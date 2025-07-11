Всемирный день шоколада отмечается 11 июля в России и не только

Всемирный день шоколада отмечается 11 июля в России

Tекст: Ирма Каплан

Всемирный день шоколада, по одной из версий, решили праздновать в 1995 году во Франции, хотя изобретение лакомства принадлежит древним индейцам Мексики, которые попивали «напиток богов» из растертых какао-бобов, вина и пряных трав, пока испанцы не распространили рецепт тайного зелья по Европе.

В середине XIX века в Голландии придумали с помощью пресса делать шоколадные плитки. Россия о шоколаде узнала при Петре I и теперь аж в трех музеях, посвященных этому лакомству, 11 июля празднуют вкусный праздник.

Один из основных поставщиков какао-бобов, африканская Гана, установила собственный Шоколадный день 14 февраля.

В США День шоколада отмечают трижды: 7 июля в честь первого упоминания праздника в «Руководстве по странному и дурацкому праздничному маркетингу 2009 года», 28 октября как национальное торжество в честь шоколада, а 13 сентября, в день рождения основателя первой шоколадной компании США Милтона Херши, празднует Национальная ассоциация кондитеров.

Аргентина 11 июля День отмечает бандонеона – язычкового музыкального инструмента семейства ручных гармоник. Он был создан на основе немецкой концертины в 1840 году Генрихом Бандом из Креффельда и предназначался для духовной музыки в немецких церквях, однако в конце XIX века его привезли в Аргентину, где инструмент стал центральной частью танго-оркестров.

Одним из самых известных исполнителей и композиторов, чье имя связано с бандонеоном, стал Астор Пьяццолла, внесший весомый вклад в популяризацию этого инструмента и развитие жанра танго.

В Китае сегодня отмечают День моря, в США – День мохито и День плавательного бассейна.

Также 11 июля – Дeнь пaмяти жepтв гeнoцидa гpaждaн Пoльши укpaинcкими нaциoнaлиcтaми и Дeнь пaмяти гeнoцидa в Cpeбpeницe (Бocния и Гepцeгoвинa).

С именинами можно сегодня поздравить Германа, Ивана, Кира, Павла, Сергея, Василия, Григория.