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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    10 июля 2025, 14:01 • Новости дня

    Рябков заявил об обыденности санкционных угроз со стороны Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва не может игнорировать попытки Вашингтона усилить санкционное давление, однако угрозы новых рестрикций стали для России привычным явлением, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, «есть в Вашингтоне, я бы назвал так, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям», передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что за последние годы в России были созданы эффективные инструменты и схемы, позволяющие восполнять потребности за счет импортозамещения. Он отметил, что именно благодаря санкциям наблюдается рост в ряде российских отраслей. Дипломат заверил, что МИД продолжит работу по созданию оптимальных условий для внутреннего развития страны.

    Замглавы МИД также сообщил, что действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа противоречивы, что затрудняет межгосударственное взаимодействие. По его словам, эти противоречия не способствуют упрощению диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Кроме того, Рябков рассказал, что отклик американской стороны на предложение России восстановить прямые авиаперелеты остается крайне низким. «Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», – пояснил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    8 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией

    Генпрокуратура объявила Йельский университет нежелательной организацией в РФ

    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.

    Деятельность иностранной организации Yale University (США) является нежелательной на территории России, передает Генеральная прокуратура. В заявлении говорится, что работа университета направлена на нарушение территориальной целостности, международную блокаду и подрыв экономических основ России, а также дестабилизацию внутренней ситуации.

    На факультете международных отношений Йеля реализуется стипендиальная программа, которая, по данным прокуратуры, на практике является подготовкой оппозиционных лидеров, в том числе из России.

    В числе российских выпускников программы названы руководители и активисты признанной экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (НКО, признанная иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России), которые, как сообщается, использовали приобретенные знания для эскалации протестов в России. В интернете распространяются призывы к усилению санкций против России и конфискации российских активов за рубежом, а также к их использованию для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации, японскую ассоциацию и запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России.

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    8 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

    Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря об ударах ВС России по целям на территории Украины, не упоминает, что в результате украинских атак погибают российские мирные жители. В некотором смысле нынешний президент США начинает походить на своего предшественника, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее стало известно, что Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение.

    «Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

    Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

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    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

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    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    8 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»

    Американист Дудаков: Трамп разрешит отправить Украине ракеты в рамках траншей времен Байдена

    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»
    @ U.S. Air Force/Chustine Minoda/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если решение передать Украине «оборонительное» вооружение все же будет согласовано внутри администрации Трампа, то речь, вероятно, пойдет о поставке примерно десятка ракет для систем Patriot. Это никак не повлияет на ситуацию на фронте, поскольку объемы траншей для ВСУ продолжат планомерно уменьшаться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами. Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ "оборонительное" вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил эксперт.

    Если же решение Трампа все же будет согласовано внутри администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает политолог. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружие. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США. Он отмечал, что России стоит учитывать непредсказуемость Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку Украины.

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    9 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Дональдом Трампом, пишет газета Politico.

    Как сообщает Politico, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Грэм отметил: «Мы двигаемся вперед. Трамп сказал мне, что пришло время двигаться, поэтому мы это и делаем». Он подчеркнул, что уверен в готовности президента к активным действиям по этому вопросу.

    Сенаторы-республиканцы, включая лидера большинства Джона Тьюна, намерены объявить о графике рассмотрения законопроекта на этой неделе. Рассмотрение документа на пленуме, по прогнозам, может состояться уже в июле. Причиной ускорения процесса стали публичные заявления Трампа о недовольстве позицией Владимира Путина по переговорам с Украиной.

    В обновленной версии законопроекта, подготовленной Грэмом и демократом Ричардом Блументалем, расширяются президентские полномочия по отсрочке санкций. Теперь президент сможет дважды предоставить отсрочку по 180 дней при покупке российской нефти или урана другими странами. Второе продление будет требовать голосования Конгресса.

    В Белом доме не стали официально комментировать заявление Грэма, но сослались на высказывания Трампа, сделанные ранее во вторник. Сенатор Тьюн сообщил, что согласование деталей с администрацией и Палатой представителей продолжается, и обещал раскрыть подробности позже на неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила, что сенатор Линдси Грэм имеет значительное влияние на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыла, что законопроект Грэма о санкциях против России носит ярко выраженный антиамериканский характер. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога между Москвой и Вашингтоном в случае введения новых ограничительных мер.

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    10 июля 2025, 04:24 • Новости дня
    Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
    Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Организация встречи главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа США Марко Рубио прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Согласно распространенному пресс-службой госдепартамента США графику, переговоры между Лавровым и Рубио запланированы на четверг, 18.00 по местному времени (13.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию для участия в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа сообщило, что в Куала-Лумпуре ожидаются переговоры Лаврова с Рубио.

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    9 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

    CNN: Трамп не захотел завершать поддержку Украины и усиливать позиции России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от поддержки поставок вооружений Киеву и рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot.

    Трамп не склонен отдавать России победу в конфликте на Украине, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. По информации телеканала, два собеседника отметили, что Трамп в настоящее время не собирается завершать военную помощь Киеву, чтобы не допустить преимуществ для Москвы.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривает возможность поставки дополнительного комплекса ПВО Patriot украинским военным. Американские чиновники считают, что одобрение Трампом нового комплекса станет первым подобным решением после ограничений, установленных администрацией Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, телеканал CNN опубликовал запись, на которой Дональд Трамп угрожает «бомбить» Москву и Пекин. Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву.

    Дональд Трамп заявил, что его застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки вооружения Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования ситуации на Украине.

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    8 июля 2025, 23:46 • Новости дня
    США ввели санкции против граждан и фирм России и КНДР
    США ввели санкции против граждан и фирм России и КНДР
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два гражданина и четыре фирмы России и КНДР попали под новые американские санкции, сообщил госдепартамент США, пояснив, что санкции введены под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Госдеп объявил о введении санкций против гражданина России Гайка Асатряна и гражданина КНДР Сон Кум Хека, а также против российских компаний «Асатрян» и «Фортуна» и северокорейских фирм Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation, передает ТАСС.

    По версии Госдепа, северокорейский гражданин якобы связан с хакерской группой Andariel и участвовал в незаконном найме IT-специалистов, а также в попытках взлома систем министерства финансов США. Отмечается, что россиянин и четыре компании, попавшие под санкции, якобы были причастны к найму IT-персонала с целью получения дохода для КНДР.

    По заявлению минфина США, полученные средства могли использоваться для финансирования программ КНДР по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет. Попадание в санкционный список означает, что активы фигурантов в США, если таковые есть, будут заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними бизнес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной новая администрация США продлила на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Санкции затронули российских частных лиц и компании, которых американские власти считают связанными с киберпреступлениями и угрозами национальной безопасности США.

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