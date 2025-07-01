Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Путин ввел спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов
Путин подписал указ о спецсчетах для иностранных инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.
Указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», подписанный 1 июля 2025 года, вводит новый тип спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов, передает ТАСС.
Эти счета предназначены для покупки ценных бумаг российских компаний. Иностранные инвестиции будут осуществляться за счет денежных средств, зачисленных на счета типа «Ин» со счетов в иностранных банках. Инвесторы, открывшие счет типа «Ин», не должны открывать спецсчета типа «С». Снятие наличных денег со счетов типа «Ин» запрещено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован запуск нового фонда для поддержки эффективных проектов двойного назначения в России.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.