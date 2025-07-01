Путин ввел спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов

Путин подписал указ о спецсчетах для иностранных инвесторов

Tекст: Евгения Караваева

Указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», подписанный 1 июля 2025 года, вводит новый тип спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов, передает ТАСС.

Эти счета предназначены для покупки ценных бумаг российских компаний. Иностранные инвестиции будут осуществляться за счет денежных средств, зачисленных на счета типа «Ин» со счетов в иностранных банках. Инвесторы, открывшие счет типа «Ин», не должны открывать спецсчета типа «С». Снятие наличных денег со счетов типа «Ин» запрещено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован запуск нового фонда для поддержки эффективных проектов двойного назначения в России.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.