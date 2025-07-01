Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.5 комментариев
Посольство отвергло заявления Британии о враждебности России
Российские дипломаты отвергли утверждения британских властей о якобы угрозе со стороны России, подчеркнув их безосновательность и опасность милитаристской риторики.
Заявления о враждебных намерениях России, озвученные британскими властями, назвали лживыми и не имеющими оснований, передает ТАСС. В комментарии посольства РФ в Британии говорится, что такие обвинения выглядят парадоксально на фоне исторических событий, связанных с планами «Операции Немыслимое» 1945 года.
В посольстве подчеркнули, что британские политики закрепляют на доктринальном уровне «небылицы об угрозах безопасности», якобы исходящих от России, и распространяют дестабилизирующие сигналы о возможности военного конфликта между двумя странами.
«Инсинуации о враждебных намерениях России безосновательны и лживы. Призываем британское правительство одуматься и обуздать свою милитаристскую антироссийскую риторику – пока она действительно не приобрела абсолютно «мыслимый» и необратимый характер», – заявили дипломаты.
Ранее МВД Великобритании предложило запретить «Русское имперское движение» по акту о борьбе с терроризмом, сообщается в постановлении на сайте британского правительства.