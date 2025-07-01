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В Киеве и восьми областях объявили воздушную тревогу утром
Украинские власти ввели режим воздушной тревоги в Киеве и восьми областях Украины
В ряде украинских регионов с утра было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха, охватившее столицу и несколько областей страны.
В Киеве и восьми областях Украины утром объявили воздушную тревогу. Данные об этом размещены на официальном ресурсе для оповещения населения, передает ТАСС.
Согласно сообщению, режим воздушной тревоги действует в столице, а также Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Причины объявления тревоги и подробности произошедшего не уточняются на момент публикации. Официальные лица пока не делали дополнительных заявлений по сложившейся ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой.
В Харькове и Николаевской области также произошли взрывы. Сигналы воздушной тревоги в утренние часы прозвучали сразу в пяти регионах страны, включая центральные и северо-восточные области.