Песков назвал суверенным делом США снятие санкций с Сирии

Tекст: Александра Юдина

Он указал, что это исключительно суверенное решение Вашингтона, и Москва не вмешивается в этот процесс, передает ТАСС.

Песков сообщил, что Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством. По его словам, у Москвы есть собственные интересы в Сирии, и эти связи будут сохраняться в дальнейшем.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия направит новым властям Сирии приглашение на российско-арабский саммит, который запланирован на октябрь. Он подчеркнул, что такие приглашения обязательно будут предоставлены.

Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.