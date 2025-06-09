Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

Tекст: Ирма Каплан

«Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

Он пояснил, что после ЧП подрывами мостов и пассажирским поездом было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

«Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.