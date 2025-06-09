Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.7 комментариев
Поклонская появилась в Москве с новой прической
Поклонская заплела афрокосы и посетила концерт музыканта Элизбара
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская появилась в Москве в новом образе с афрокосами, посетив также концерт музыканта Элизбара в одном из культурных центров Москвы.
О резкой смене имиджа Натальи Поклонской сообщает Лента.ру. Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале снимок с новой прической – афрокосами.
Поклонская сделала кадры в одном из культурных центров столицы. Она также отметила, что в свежем образе посетила концерт российского музыканта-мультиинструменталиста Элизбара, основателя ансамбля Ann'Sannat.
Поклонская сопроводила фото словами: «Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира».
Поклонская ранее выкладывала в Сеть фото в вышиванке, посвящая пост Александру Пушкину и цитируя его четверостишье, чем вызвала дискуссии в соцсети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также экс-прокурор Крыма рассказала о предложении Владимира Жириновского обменять ее на другого депутата.