Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Бывший чемпион мира Проводников победил Кастильо после девятилетнего перерыва
В Красноярске Руслан Проводников, вернувшийся на ринг спустя девять лет, одержал победу над 51-летним Хосе Луисом Кастильо единогласным решением судей.
Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников одержал победу в первом бою после девятилетнего перерыва, передает ТАСС. В Красноярске он выиграл у экс-чемпиона мира мексиканца Хосе Луиса Кастильо единогласным решением судей. Это был второй бой между спортсменами: в 2015 году Проводников победил Кастильо техническим нокаутом в пятом раунде.
Для 41-летнего Проводникова этот поединок стал первым после длительного перерыва, последний раз он выходил на ринг в июне 2016 года, когда проиграл американцу Джону Молине по решению судей. После этого россиянин объявил о приостановке карьеры, теперь его послужной список составляет 26 побед (18 нокаутом) и пять поражений.
Кастильо, которому сейчас 51 год, в последний раз боксировал именно против Проводникова в 2015 году. На его счету теперь 66 побед (57 нокаутом), 14 поражений и одна ничья.
Кастильо ранее владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в 2000-2002 и 2004–2005 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Микки Рурк ранее заявил, что на возвращение на ринг его вдохновил бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации россиянин Руслан Проводников.