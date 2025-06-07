Бывший чемпион мира Проводников победил Кастильо после девятилетнего перерыва

Tекст: Мария Иванова

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников одержал победу в первом бою после девятилетнего перерыва, передает ТАСС. В Красноярске он выиграл у экс-чемпиона мира мексиканца Хосе Луиса Кастильо единогласным решением судей. Это был второй бой между спортсменами: в 2015 году Проводников победил Кастильо техническим нокаутом в пятом раунде.

Для 41-летнего Проводникова этот поединок стал первым после длительного перерыва, последний раз он выходил на ринг в июне 2016 года, когда проиграл американцу Джону Молине по решению судей. После этого россиянин объявил о приостановке карьеры, теперь его послужной список составляет 26 побед (18 нокаутом) и пять поражений.

Кастильо, которому сейчас 51 год, в последний раз боксировал именно против Проводникова в 2015 году. На его счету теперь 66 побед (57 нокаутом), 14 поражений и одна ничья.

Кастильо ранее владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в 2000-2002 и 2004–2005 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Микки Рурк ранее заявил, что на возвращение на ринг его вдохновил бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации россиянин Руслан Проводников.