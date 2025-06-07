Полиция Эстонии допросила футболиста «Динамо» после комплиментов в адрес России

Tекст: Вера Басилая

Эстонские правоохранители прибыли в отель, где проживала израильская команда, чтобы допросить защитника Эли Дасу по поводу его комплиментов в адрес России. Представители полиции сообщили сотрудникам национальной сборной Израиля, что возможна необходимость задержания Дасы для повторного допроса. Во время матча болельщики Эстонии неоднократно освистывали футболиста.Как передает «Матч ТВ».

На пресс-конференции перед игрой между Израилем и Эстонией Даса отметил, что благодарен за годы, проведенные в России, и подчеркнул: «Ко мне хорошо относились как к футболисту и человеку».

В настоящее время команда Израиля еще находится в Эстонии, а вылет запланирован на 8 июня, сообщает источник.

В этом сезоне Даса сыграл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал голевую передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.