Путин согласился с предложением популяризировать русский язык через филиалы НЦ «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Путин поддержал предложение советника президента Елены Ямпольской о создании специальных пространств, посвященных русскому языку, в филиалах Национального центра «Россия». В Telegram-канале центра отмечается, что подобная площадка востребована во Владивостоке, где этой осенью планируется открытие первого филиала центра.

Заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова сообщила, что пространство во Владивостоке может получить название «Русское слово на Тихом океане». Она добавила: «Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России».

Воронова уточнила, что речь идет о создании интерактивных площадок, где смогут проходить различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка, и освещение событий в разных форматах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.