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Умер академик РАН Эдуард Волков
Умер академик Волков, прославившийся исследованиями в теплоэнергетике
Из жизни ушел академик Эдуард Волков, внесший значимый вклад в развитие отечественной теплоэнергетики, причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в Российской академии наук (РАН).
Президент РАН Геннадий Красников заявил, что Волкова знали и высоко ценили как талантливого ученого, авторитетного специалиста в области энергетики, передает ТАСС.
«Он посвятил жизнь развитию науки и достиг в ней больших успехов, исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, проанализировал образцы крупнейших в мире залежей нефтяных сланцев. Его научные труды легли в основу создания важнейших для отечественной энергетики установок и предприятий», – добавил Красников.
Волков прославился исследованиями новых процессов пиролиза битуминозных сланцев. При его участии была запущена экспериментальная установка, способная перерабатывать сотни тонн горючих сланцев в сутки.
Также в РАН уточнили, что причиной смерти знаменитого ученого стала остановка сердца.
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