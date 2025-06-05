Умер академик РАН Эдуард Волков

Умер академик Волков, прославившийся исследованиями в теплоэнергетике

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент РАН Геннадий Красников заявил, что Волкова знали и высоко ценили как талантливого ученого, авторитетного специалиста в области энергетики, передает ТАСС.

«Он посвятил жизнь развитию науки и достиг в ней больших успехов, исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, проанализировал образцы крупнейших в мире залежей нефтяных сланцев. Его научные труды легли в основу создания важнейших для отечественной энергетики установок и предприятий», – добавил Красников.

Волков прославился исследованиями новых процессов пиролиза битуминозных сланцев. При его участии была запущена экспериментальная установка, способная перерабатывать сотни тонн горючих сланцев в сутки.

Также в РАН уточнили, что причиной смерти знаменитого ученого стала остановка сердца.

Ранее театральный и киноактер Василий Фунтиков, известный по роли Кроша, скончался в возрасте 62 лет.