Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Минздрав Газы сообщил об уничтожении 60% медоборудования Израилем
Около 60% лабораторного и оборудования для центров переливания крови в секторе Газа было выведено из строя в ходе израильских ударов.
Около 60% медицинского оборудования для лабораторий и станций забора крови было уничтожено в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля, передает ТАСС. Министр здравоохранения палестинского анклава сообщил, что не более 40% оборудования лабораторий и центров донорской крови уцелело и продолжает функционировать.
В заявлении министерства говорится: «Лаборатории в оставшихся больницах работают с увеличенной нагрузкой, не имея запасных частей и возможностей для технического обслуживания приборов. 60% всего лабораторного оборудования, а также приборов для забора, хранения и переливания крови было намерено уничтожено израильскими оккупантами». По словам представителей ведомства, нехватка оборудования серьезно осложняет работу медицинских учреждений, а оставшееся оборудование эксплуатируется с перегрузкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после полного уничтожения ХАМАС. Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросу заложников.