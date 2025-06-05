Минздрав Газы сообщил об уничтожении 60% медоборудования Израилем

Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером

Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, мессенджер рассматривается как удобный инструмент для взаимодействия граждан с государственными сервисами, передает РИА «Новости». В него планируется интегрировать цифрового помощника – интеллектуальную систему, способную консультировать пользователя по вопросам получения госуслуг, автоматически заполнять и отправлять необходимые документы, а также предоставлять готовые результаты прямо в интерфейсе мессенджера.

Шадаев также сообщил, что уже подготовлен законопроект, создающий юридические основания для постепенного внедрения этих решений. «С этой точки зрения у нас готовность есть», – подчеркнул министр. Он отметил, что техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии.



Владимир Путин распорядился, чтобы правительство поддержало разработку сервиса. «Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу, это чрезвычайно важно», – сказал российский лидер.

В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению законопроекта о новой цифровой платформе. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что ее создание может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.

Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.

Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.