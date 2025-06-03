Володин призвал усилить борьбу с мошенничеством при тестах мигрантов

Володин призвал усилить меры по борьбе с мошенничеством при тестах мигрантов

Tекст: Вера Басилая

После задержания 17 человек по обвинению в подделке результатов экзаменов для мигрантов спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить контроль в вузах для предотвращения новых случаев мошенничества.

В своем Telegram-канале Володин отметил, что задержанным недавно директору центра РУДН и его сообщникам грозит до 15 лет лишения свободы. По его словам, необходимо прийти к понимаю, что наказание за организацию незаконной миграции – суровое.

Он добавил, что случаи вовлечения вузов в противоправную деятельность повторяются, поэтому Министерству науки и высшего образования следует провести оценку работы руководства учебных заведений и принять меры против мошенничества.

В Екатеринбурге по аналогичным обвинениям проходит директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан Уральского федерального университета.

Ранее директор международного центра языкового тестирования РУДН им. Патриса Лумумбы и его подчиненные подозреваются в легализации не менее 200 мигрантов.

С мая 2024 года число иностранцев, не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.