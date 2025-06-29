Раненый китайский журналист в Курской области пошел на поправку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайский журналист Лу Юйгуан, получивший ранение в приграничном районе Курской области, идет на поправку, передает ТАСС. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идет на поправку! Спасибо ему за теплые слова, а нашим врачам и военным – за вовремя оказанную помощь», – заявил Хинштейн.

Он отметил, что представители СМИ также подвергаются риску во время освещения событий в приграничных районах. Журналисты, по его словам, продолжают работать несмотря на опасность, а также становятся целями ударов со стороны ВСУ. Хинштейн призвал представителей прессы быть осторожными и заботиться о собственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки на китайского журналиста в Курской области. Пекин выразил озабоченность в связи с ранением своего гражданина. Мария Захарова назвала атаку ВСУ на китайских журналистов террористической акцией.